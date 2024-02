L'inévitable est enfin arrivé. Tout le monde sait que les SUV sont populaires, surtout aux États-Unis, mais une statistique plus inquiétante a fait son apparition sur le Vieux Continent en 2023 : les SUV n'étaient pas simplement la catégorie de véhicules la plus populaire, ils ont dépassé toutes les autres catégories combinées.

Nous l'avions vu venir l'année dernière lorsque de premiers chiffres indiquaient une domination totale des SUV, mais Automotive News Europe nous annonce aujourd'hui que le seuil des 50% a bel et bien été franchi pour 2023. Plus précisément, 51% des véhicules neufs vendus étaient des SUV et des crossovers, le reste étant constitué de berlines, de familiales et de compactes.

Il s'agit d'une augmentation de 19% pour le segment par rapport à l'année dernière. Le Tesla Model Y mène la charge, avec l'obtention du titre de véhicule le plus vendu dans le monde pour 2023. Pour le contexte, les ventes du Model Y ont à elles seules augmenté de 85% en Europe.

Cela ne veut pas dire que les rues d'Europe sont envahies par les gros SUV. Là où les modèles aux dimensions modestes régnaient autrefois en maître, les petits SUV occupent désormais la place. Automotive News Europe indique que les petits véhicules et les véhicules compacts sont les plus populaires, représentant 4,1 millions de ventes. Toutefois, les données montrent que les SUV haut de gamme ont connu la plus forte augmentation d'une année sur l'autre, avec une hausse de 31% pour atteindre 843 939 ventes.

Si l'on se réfère aux statistiques extrêmement positives observées pour les marques de luxe l'année dernière, cette évolution est logique.

Tesla a donc connu un succès considérable avec le Model Y, qui s'est vendu à 254 822 exemplaires en Europe en 2023. Le podium est complété par le crossover Dacia Sandero et le SUV Volkswagen T-Roc. En fait, il n'est pas nécessaire d'éplucher longuement le classement des ventes pour trouver une voiture qui n'est ni un SUV ni un crossover : les Renault Clio et Peugeot 208 font de la résistance en occupant les quatrième et cinquième places.

Galerie: 2021 Tesla Model Y