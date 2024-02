Tesla prévoit de construire une nouvelle station Supercharger massive en Californie, qui aura suffisamment d'espace et de puissance pour accueillir plus de 160 véhicules électriques en même temps.

Selon la demande de permis de construire dénichée par @MarcoRPi1 sur X, l'énorme station de recharge pour VE sera construite dans le comté de Kern, en Californie, près de l'intersection de l'I-5 et de l'autoroute 46.

Se recharger complètement Tesla mise sur la supercharge Tesla veut faire les choses en grand dans le domaine de la recharge des véhicules électriques. Selon un permis de construire publié par un utilisateur X, le fabricant américain de VE prévoit de construire une nouvelle station Supercharger massive en Californie, qui comptera pas moins de 164 places. Une fois construite, la nouvelle installation sera presque deux fois plus grande que la plus grande station Supercharger actuelle, qui compte 98 places.

Actuellement, le plus grand Supercharger au monde est celui du complexe Harris Ranch à Coalinga, en Californie, avec 98 bornes de recharge. Mais avec 164 places, le nouveau complexe prévu sera presque deux fois plus grand, pour répondre au nombre croissant de VE sur la route, qu'ils soient de marque Tesla ou autre.

Les plans indiquent également que Tesla construira 16 places de stationnement pour faciliter la recharge des voitures qui tirent une remorque. En outre, chaque place de parking sera équipée d'un toit solaire qui alimentera probablement en électricité plusieurs batteries fixes, ce qui rendra l'expérience de recharge d'un véhicule électrique aussi écologique que possible. Cela permettra également de réduire le coût de la recharge en diminuant la quantité d'énergie prélevée sur le réseau.

Les documents ne précisent pas quand l'immense centre de recharge sera construit, mais à en juger par la rapidité avec laquelle les projets précédents ont été menés à bien, il pourrait être mis en ligne dès la fin de cette année.

Depuis un bon nombre d'années, la Californie accueille les plus grandes stations Supercharger de Tesla. L'installation de Kettleman City, située entre Los Angeles et San Francisco, détenait le titre lors de son ouverture en 2017 avec 40 box. Ensuite, le hub de The Outlets at Tejon dans la vallée de San Joaquin a pris sa place avec 76 bornes, suivi par l'installation de Harris Ranch avec 98 bornes.

Cela dit, la ville de Shenzen, en Chine, possède la plus grande station de recharge de voitures électriques au monde, avec 637 bornes.

Les superchargeurs Tesla sont des chargeurs rapides à courant continu qui peuvent augmenter l'autonomie de certains véhicules électriques jusqu'à 200 miles en 15 minutes (soit 321 km). Il est largement reconnu comme le meilleur réseau de recharge aux États-Unis, avec des statistiques de temps de fonctionnement quasi parfaites, une grande disponibilité et une bonne satisfaction des utilisateurs. Dans le monde entier, il y a environ 6 000 Tesla Superchargers qui peuvent accueillir environ 55 000 VE, en même temps.

