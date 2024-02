Sony Honda Mobility est une coentreprise automobile entre Honda et Sony. Elle vise à construire des véhicules électriques dotés d'une technologie avancée de conduite autonome. Aujourd'hui, de nouvelles informations sont disponibles sur la date à laquelle les premiers modèles de l'entreprise prendront la route.

En plus de la berline électrique Afeela annoncée pour 2025, Sony Honda Mobility lancera un SUV en 2027 et un modèle compact moins cher en 2028 (ou plus tard), selon Nikkei Asia. Ces trois véhicules reposeront sur la même plateforme.

Le modèle compact de Sony Honda Mobility devrait partager des composants avec les véhicules électriques développés en interne par Honda afin de maintenir les prix à un niveau bas. La société vient de présenter le concept Saloon au CES avant de lancer un modèle de production en 2026.

Nous n'avons pas encore beaucoup de détails sur le SUV de Sony Honda Mobility. La marque a déjà montré le concept Vision-S 02 (ci-dessous) qui donnait un aperçu de ce à quoi pourrait ressembler un tel véhicule. Il partageait le même langage stylistique que la berline, mais avec une conduite plus haute ainsi qu'un hayon.

La berline Afeela, qui sera lancée en 2025, est équipée de moteurs électriques à l'avant et à l'arrière, développant chacun 241 chevaux. Elle est équipée d'une batterie lithium-ion de 91 kilowattheures. Les ventes aux États-Unis devraient commencer au début de l'année 2026.

Sony Honda Mobility dote l'Afeela de nombreuses technologies. Le modèle de préproduction est équipé de 45 capteurs, dont un LIDAR et huit caméras.

Les puces de Qualcomm fourniraient la capacité de traitement nécessaire à la conduite autonome de niveau 3, ce qui signifie qu'une personne devrait toujours prendre le contrôle de la voiture, à certains moments.

L'extérieur de l'Afeela est sobre et épuré. À l'intérieur, un écran s'étend sur la quasi-totalité du tableau de bord. Sony a l'intention de donner accès à son immense empire médiatique afin que les gens puissent regarder des films comme Spider-Man : Across the Spider-Verse ou même jouer à Fortnite sur cet écran, pendant que le conducteur tient le volant.

Selon Quartz, Honda construirait certains de ces véhicules électriques dans l'Ohio. Compte tenu de l'emplacement, les véhicules pourraient utiliser les batteries provenant de l'usine commune de Honda et LG dans cet État.