Oubliez un instant la politique. C'est difficile, mais cette Cadillac ATS-V noire 2018 mérite bien vos efforts. Avec 464 chevaux entraînant les roues arrière, c'est une solide berline sportive capable de rivaliser avec la BMW M3, et elle n'est pas mal en noir avec un intérieur en cuir marron. C'est ainsi que Joe Biden a commandé cette voiture en 2017, et oui, nous parlons du président Joe Biden. Aujourd'hui, elle est mise aux enchères sur le site Cars & Bids.

Selon les documents inclus dans la liste, Biden a visité Delaware Cadillac à Wilmington en 2017 avec les yeux sur une ATS-V. Il était l'ancien vice-président à ce moment-là, et selon d'autres documents dans la vente aux enchères, il a changé son niveau de sécurité pour pouvoir conduire en public. Cela l'a mené à l'ATS-V que nous voyons ici, et une majorité des 15 894 miles ont été réalisés pendant qu'il était propriétaire de l'ATS-V jusqu'en 2020. Il s'agissait d'une location, et non d'un achat.

Le lien présidentiel n'est pas le seul élément qui rend cette voiture spéciale. Biden tenait à avoir une ATS-V noir corbeau avec l'intérieur en cuir Kona Brown, mais Cadillac ne proposait pas le Kona Brown sur sa version la plus chère de l'ATS. Il s'avère que le fait d'être une personnalité politique de premier plan aux États-Unis présente quelques avantages, comme le montre la documentation encore plus détaillée figurant dans la liste des ventes aux enchères. Pour résumer une véritable mer d'e-mails d'entreprise, les ficelles ont été tirées pour accéder à la demande de Biden et le résultat est cette ATS-V unique en son genre.

Quant aux jantes en bronze, elles proviennent d'une CT4-V Blackwing et ont été ajoutées par Delaware Cadillac après la remise de la voiture. L'annonce fait également état de quelques petits travaux de carrosserie par endroits, que le vendeur (Delaware Cadillac) précise être des travaux de peinture destinés à corriger des rayures mineures. En outre, l'ATS-V est équipée d'une calandre et d'un pare-chocs arrière Renick Performance, de vitres teintées, d'un volant et d'un levier de vitesses en daim.

Une voiture présidentielle sans blindage

En termes d'options, elle dispose du pack Luxe de Cadillac et du pack Sécurité, qui ne comprend pas de portes blindées, mais un affichage tête haute, entre autres. Le passage des vitesses est assuré par une boîte automatique à huit rapports.

L'histoire présidentielle et le caractère unique de cette ATS-V entraîneront-ils une guerre des enchères ? L'ancienne Lamborghini Diablo VT de Donald Trump (voir ci-dessous) a récemment été vendue aux enchères pour plus d'un million de dollars. L'ATS-V n'est pas une supercar italienne à moteur V12, mais elle ne manque pas de fans dans le domaine de la performance. Les enchères s'élèvent déjà à 29 046 dollars (26900 euros), alors qu'il reste encore six jours. Vous avez une idée du prix final ?

