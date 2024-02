Nous ne sommes qu'en février, mais les modèles prévus pour 2025 font déjà leur chemin chez les concessionnaires. Malheureusement, cela signifie qu'une poignée de voitures ne seront pas présentes pour la nouvelle année, avec au moins 6 modèles laissés sur le carreau. Et au fur et à mesure que l’année avancera, de plus en plus de voitures seront destinées à rejoindre cette liste…

Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio

La perte d’une Alfa Romeo (sauf l’Arna) est toujours une tragédie, mais que dire de la disparition des modèles Quadrifoglio… L'entreprise italienne abandonnera (pour le moment) la Giulia Quadrifoglio à moteur à essence après 2024, mais le chef des opérations nord-américaines, Larry Dominique, affirme que cette voiture pourrait revenir dans les prochaines années sur avec une motorisation électrique ou hybride. Non merci monsieur.

Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio

Alfa abandonne également le Stelvio Quadrifoglio. Le SUV performant de 505 chevaux ne restera pas en 2025, car comme nous venons de l’expliquer, la marque italienne s'éloigne de plus en plus des moteurs thermiques pour privilégier les modèles alimentées par batterie.

Chevrolet Camaro

L'année dernière, Chevrolet a tué la Camaro à quatre cylindres mais en 2025, c’est la gamme au complet qui s’envolera vers le coucher du soleil. Le dernier modèle de la sixième génération a en fait été produit en décembre 2023 (une ZL1 1LE avec une transmission manuelle de 650 chevaux) mais vous pouvez probablement encore trouver un nouveau modèle 2024 chez les concessionnaires. Heureusement que la Ford Mustang reste…

Ford Escape

Le Ford Escape était le 25e véhicule le plus vendu en Amérique l'année dernière avec plus de 140 000 unités écoulées (il n’est pas disponible en Europe). Mais ces bons résultats n’ont pas été suffisants pour que le SUV compact perdure au-delà de 2024. Le modèle, qui a perduré 23 ans, sera abandonnée avant la fin de l'année après le SUV Edge qui l'a précédé.

Maserati Ghibli

Après avoir passée plus d’une décennie sur le marché (11 ans), cette génération de Maserati Ghibli sera abandonnée pour 2025. À mesure que la marque au trident (lié à Alfa) s'oriente davantage vers l'électrification, la Ghibli classique pourrait être remplacée à l'avenir, peut-être par un groupe motopropulseur électrique ou hybride à l’instar de la Giulia.

Mini Clubman

La nouvelle gamme améliorée de Mini n'inclura pas le grand Clubman (qui porte mal son nom de Mini). Techniquement, vous pouvez toujours en acheter un en 2024, mais pas plus de 123 unités de l'édition finale seront proposées en France avec un prix de départ de 46 400 €. Après cela, Mini mettra fin à son break, pour le moment.

Les arrêtés pour 2024 :

- Alpina BMW B7

- Audi r8

- Audi TT

- Chevrolet Bolt EV

- Chevrolet Bolt EUV

- Chevrolet Camaro Turbo

- Chrysler300

- Dodge Challenger

- Dodge Charger

- Modèles Dodge Hellcat

- Ferrari F8 Hommage

- Ferrari Portofino M

- Ford Edge

- Ford Explorer hybride

- Ford Fiesta (Europe)

- Kia Stinger

- Kia Rio

- Lincoln Aviator Grand Tourisme

- Mazda CX-9

- Mazda MX-30

- McLaren720S

- Mercedes-Benz Classe C Cabriolet

- Mercedes-Benz Classe C Coupé

- Mercedes-Benz CLS

- Mercedes-Benz Classe E Cabriolet

- Mercedes-Benz Classe E Coupé

- Mercedes-Benz Métris

- Nissan Maxima

- Porsche Panamera Sport Turbo