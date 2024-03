L'EMC Wave 2, un petit SUV créé par Eurasia Motor Company et Livan Auto (du groupe Geely), fait ses débuts en Italie. Il n'est disponible qu'avec un moteur essence de 103 ch et une traction avant.

Il s'inscrit dans un segment très riche en propositions - de la Jeep Avenger à la Fiat 600, en passant par le Volkswagen T-Cross et l'Opel Mokka - avec un prix résolument intéressant : 17 700 euros.

Extérieur

La Wave 2 mesure 4 mètres de long, 1,76 mètre de large et 1,57 mètre de haut. L'avant est caractérisé par une calandre concave à développement horizontal, flanquée de blocs optiques à LED à développement horizontal. Reposant sur des jantes en alliage de 16 pouces, elle présente une ligne de toit presque parallèle au sol qui se termine par un soupçon de becquet.

Dimensions de l'EMC Wave 2

Modèle Longueur Largeur Hauteur Empattement ECM Wave 2 4 mètres 1,76 mètres 1,57 mètre n.d.

Intérieur

L'intérieur de la Wave 2 est classique et rationalisé, avec une instrumentation qui mélange analogique et numérique et un écran central de 8 pouces qui permet de gérer le système d'infodivertissement par le biais de commandes tactiles. Le design est minimal et il y a des boutons physiques sous l'écran pour gérer la climatisation. Sur le tunnel central, particulièrement bas, se trouve le levier de vitesses classique - manuel ou automatique - derrière lequel se trouve un plateau de rangement.

EMC Wave 2, gli interni

Il n'y a pas de photos de la banquette arrière ni du coffre, mais nous savons que la capacité minimale est de 400 litres, une valeur élevée dans sa catégorie, surtout si l'on tient compte de la longueur de seulement 4 mètres.

Modèle Instrumentation numérique Moniteur central Compartiment à bagages (min/max) EMC Wave 2 Non 8" 400/n.a. litres

Moteurs et technologie

Comme indiqué, l'EMC Wave 2 n'est disponible qu'avec un moteur 1.5 essence de 103 ch et 140 Nm de couple développé par Geely, qui peut être associé à une boîte de vitesses manuelle à 5 rapports ou à une boîte de vitesses automatique CVT. Lors de la commande, il est également possible d'opter pour un kit GPL signé BRC. Il n'y a donc pas d'option électrifiée, ni même de mild hybrid.

En ce qui concerne les technologies d'aide à la conduite, la Wave 2 propose de série un régulateur de vitesse, un limiteur de vitesse et une caméra de recul.

Prix

Les prix de l'EMC Wave 2 commencent à 17 700 euros pour la version à transmission manuelle et à 19 200 euros pour la version automatique, en version mono-équipement avec tout de série : quatre freins à disque, capteurs de stationnement, allumage automatique des feux, système sans clé, climatisation automatique avec filtre PM 0,3, toit ouvrant et connexion Wi-Fi.