La première victoire de la légendaire voiture de rallye Audi Quattro a eu lieu au Rallye Sanremo en 1981, grâce à Michèle Mouton. Cette dernière, l'une des pilotes de rallye les plus titrées de tous les temps, a récemment été invitée sur la chaîne YouTube DirtFish Rally Schools pour évoquer l'une de ses victoires les plus emblématiques, le Rallye de l'Acropole, en 1982. Normalement, nous ne sommes pas fans des vidéos de réaction, mais lorsque c'est Michèle Mouton qui dévoile les détails de l'un de ses exploits, c'est une autre histoire.

La victoire de Michèle Mouton est intervenue très tôt dans la vie de l'Audi Quattro, qui allait devenir l'une des voitures de rallye les plus performantes de tous les temps. En 1985, elle est devenue la légendaire S1 E2, la version la plus emblématique du véhicule.

La pilote de rallye française se souvient très bien des différentes étapes et des pilotes qui y ont participé, en particulier d'un moment très embarrassant : les parents de Michème Mouton sont venus assister au rallye en marge de la course, et dans le virage où ils se trouvaient, elle a fait un tête-à-queue. Selon elle, on peut même les voir dans la vidéo en train de regarder.

Elle ne dit pas grand-chose sur la voiture elle-même, mais il est évident que l'Audi était la seconde reine de la compétition, avec sa pilote. Mouton a terminé deuxième du championnat 1982, derrière Walter Rohrl, qui non seulement pilotait lui aussi une Audi Quattro, mais qui est également considéré par beaucoup comme le plus grand pilote de rallye de tous les temps.

La vidéo vaut vraiment la peine d'être regardée, ne serait-ce que pour connaître le point de vue de Madame Michèle Mouton. Elle fait preuve d'une grande humilité, soulignant qu'elle ne connaissait rien au sport automobile avant de commencer à piloter. Selon elle, la plupart des gens peuvent se lancer dans ce sport, y compris d'autres jeunes femmes. Si elle a pu le faire, dit-elle, tout le monde peut le faire.