La société qui a transformé une Honda Civic en fausse Dodge Challenger a créé une Toyota Corolla imitant une berline britannique d'il y a bien longtemps. Mitsuoka a remis ça, mais cette fois-ci, en prenant une Toyota Corolla pour lui donner une touche britannique. La Ryugi existe depuis 2014, et elle bénéficie aujourd'hui d'une petite mise à jour avec des équipements supplémentaires tout en conservant son look extérieur étrange.

Dotée d'un visage inhabituel qui nous rappelle une Rover P5 de la fin des années 1950 ou une Jaguar Mark II de la même époque, la Mitsuoka Ryugi se décline en berline et en break. Sous cette carrosserie particulière se cache une Corolla JDM de la génération précédente (E160), qui est toujours en production sous la forme de la Corolla Axio berline et de la Corolla Fielder break. Et ce, bien que la dernière génération (E210) ait été lancée en 2018. Depuis 2022, Toyota ne produit plus l'ancienne que comme véhicule de flotte, selon le magazine Best Car.

2024 Mitsuoka Ryugi

15 Photos

Cette bizarrerie automobile est proposée en deux versions, traction avant et traction intégrale, avec une boîte manuelle à cinq rapports et une transmission à variation continue (CVT). Mitsuoka vend la Ryugi actualisée avec un moteur à essence de 1,5 litre qui fonctionne seul ou avec une configuration hybride. Pour 2024, les voitures reçoivent plus d'équipements, notamment un rétroviseur à atténuation automatique. Toutes les versions, à l'exception de la version de base, sont désormais équipées de capteurs de stationnement avant et arrière.

Comme pour les autres modèles Mitsuoka, la personnalisation se limite à l'extérieur puisque l'habitacle reprend en grande partie celui de la Corolla standard. Le constructeur appose son badge sur le volant et brode son logo sur les sièges, mais c'est à peu près là que s'arrêtent les changements. La Ryugi est d'autant plus étrange que sa carrosserie a été transformée de manière aussi sauvage et que son intérieur est terne.

Les prix démarrent à l'équivalent de 20 300 dollars (soit 18 700 euros) et atteignent 27 200 dollars (soit 25 056 euros aux taux de change actuel) pour le modèle haut de gamme.