Acura va appeler son prochain petit multisegment "l’ADX" et ce dernier va rejoindre les RDX, MDX et ZDX (voir Type S ci-dessous) en tant que quatrième SUV de la gamme de l'entreprise pour ses débuts en 2025.

L'ADX sera de taille inférieure au RDX et rivalisera avec des voitures comme la Volkswagen Taos et la Buick Envista. Bien qu'Acura n'entre pas dans les détails des spécifications, nous soupçonnons que l'ADX soit conçue sur la plate-forme Honda HR-V de taille similaire. La société affirme qu'elle aura une place aux côtés de l'Integra dans sa gamme et utilisera un groupe motopropulseur turbocompressé, ce qui représente un grand pas en avant par rapport au quatre cylindres en ligne atmosphérique et les 158 chevaux du HR-V.

Quelle est la clientèle visée ?

Voici ce qu’a déclaré Emile Korkor, vice-président des ventes nationales d'Acura, dans un communiqué de la marque :

"L'Acura ADX 2025 sera le quatrième SUV de notre gamme et un nouveau modèle de passerelle prêt à s'appuyer sur l'incroyable succès de l’Integra, contribuant ainsi à faire d'Acura une marque à destination de la nouvelle génération d'acheteurs."

L'ADX n'est pas le seul nouveau multisegment qu'Acura a prévu. Lors d'une réunion de concessionnaires tenue la semaine dernière, à huis clos, l'entreprise a laissé entendre qu'elle apporterait à l'avenir une version entièrement électrique du MDX, d’après Automotive News.

Honda et Acura prévoient de vendre un grande nombre de voitures d’ici 2030. L’Amérique du Nord est d’ailleurs la cible de choix puisque l’objectif de 800 000 véhicules électriques a été annoncé. Il est donc logique de lancer davantage de voitures alimentées par batterie. Reste à savoir si les acheteurs voudront réellement de ces véhicules électriques.