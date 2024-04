La Ford Mustang Dark Horse est une version originale d'une icône. Ford voulait une "pony car" capable de rouler sur circuit et sur route à un prix (relativement) raisonnable. Il en est ressorti une véritable bête de 500 chevaux, équipée du plus puissant V8 atmosphérique de 5,0 litres de toute l'histoire de la Mustang.

En août dernier, j'ai passé du temps avec cette voiture sur circuit, et elle s'est avérée sacrément efficace. Aujourd'hui, la Dark Horse est dans mon allée depuis une semaine et je suis curieux de voir comment elle se comporte. Cette voiture est équipée de la boîte automatique à 10 rapports au lieu de la boîte manuelle à six rapports et d'une suspension adaptative MagneRide de série. Cette voiture d'essai renonce au Pack Handling optionnel, qui rigidifie la suspension et ajoute des pneus P Zero Trofeo RS plus adhérents. Mais pour une utilisation en ville, c'est parfait.

La Dark Horse est proposée à partir de 60 865 $ et cette voiture coûte environ 69 505 $ avec les options. La boîte automatique coûte 1 595 $ de plus, les sièges Recaro 1 995 $, et quelques autres options font grimper le prix. Mais comparé à ce que BMW, Nissan et Porsche demandent pour leurs alternatives, la Mustang Dark Horse est une excellente affaire.

J'ai donc déjà passé quelques jours dans la Dark Horse et j'ai hâte de passer plus de temps dans la Mustang la plus puissante de Ford. Jusqu'à présent, il y a des choses que j'aime dans cette voiture, et d'autres dont je me passerais bien.

Qu'est-ce qui va bien dans cette Mustang ?

Son look est impressionnant . Au début, je n'étais pas fan du bouclier avant en forme de masque, mais j'ai fini par l'apprécier. La partie avant audacieuse donne à l'ensemble de la voiture une allure plus agressive. Le profil classique de la 'Stang était déjà excellent.

Son look est impressionnant . Au début, je n'étais pas fan du bouclier avant en forme de masque, mais j'ai fini par l'apprécier. La partie avant audacieuse donne à l'ensemble de la voiture une allure plus agressive. Le profil classique de la 'Stang était déjà excellent.

Le PDG Jim Farley a récemment déclaré que Ford continuerait à construire des V8 jusqu'à ce que le soleil explose. Le moteur Coyote de 5,0 litres est l'un des meilleurs de tous les temps. Il est phénoménal.

Elle se comporte merveilleusement bien . L'un des principaux reproches que je faisais à l'ancienne Mustang (à l'exception de la Shelby GT500) était qu'elle n'était pas vraiment agile ; elle se comportait aussi grossièrement qu'elle en avait l'air. Mais la nouvelle Mustang est légère sur ses pieds et agile. Vous pouvez facilement placer le nez de la voiture dans un virage et en ressortir proprement de l'autre côté. Elle est relativement abordable. De nos jours, il est impossible de monter à bord d'une BMW M2, d'une Nissan Z Nismo ou d'une Porsche 718 Cayman pour moins de 65 000 dollars. La Ford se situe près de 5 000 dollars en dessous de ce prix, et elle est dotée d'un bon vieux V8 avec une boîte de vitesses.

Qu'est-ce qui pêche ?