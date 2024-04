La Ford Mustang a officiellement 60 ans. Le constructeur automobile organise un événement spécial à Charlotte, en Caroline du Nord, pour célébrer cet événement. Il lance également une nouvelle version appelée "60th Anniversary Package".

Pour rappel, il s'agit uniquement d'un pack esthétique. Mais Ford a le mérite de proposer un équipement très pointu qui se démarque sans être trop subtil ou trop voyant. Les roues sont probablement les premiers éléments que vous remarquerez. Il s'agit de roues de 20 pouces avec un motif simple à cinq branches qui s'inspire fortement des modèles de 1965. C'est un changement rafraîchissant à une époque où les jantes complexes de type "flocon de neige" sont légion. Bien entendu, cet ensemble ne se limite pas à des jantes brillantes.

Galerie: Ford Mustang 2025 - 60e anniversaire

17 Photos

Vous voyez ces écussons et ces bandes 5.0 sur les côtés ? Ils reprennent les motifs du modèle 1965, tout comme le badge GT sur le coffre. À l'avant, vous trouverez une calandre unique qui incorpore un design rétro à mailles, tandis que les naseaux sont rehaussés d'accents argentés pour les faire ressortir. Les phares fumés du pack Mustang Nite Pony sont également présents, contrastant fortement avec les coques de rétroviseurs latéraux très brillantes. Malheureusement, elles ne sont pas chromées. Mais l'argent brillant imite le look classique. À moins que vous n'optiez pour une Mustang blanche, auquel cas les rétroviseurs sont de la couleur de la carrosserie.

En ce qui concerne les couleurs, le pack 60e anniversaire n'est disponible qu'en blanc, Race Red ou Vapor Blue. La bande latérale peut être rouge ou argentée, et l'intérieur peut être gris, rouge ou noir. Le tableau de bord est également orné d'un badge spécial sérialisé du 60e anniversaire.

1965 Mustang dotées du fameux V8

Sous la carrosserie, tout est identique à celui d'une nouvelle Mustang GT. Le V8 de 5,0 litres développe 480 chevaux et entraîne les roues arrière par l'intermédiaire d'une boîte manuelle à six rapports ou d'une boîte automatique à 10 rapports. Si vous voulez ce pack sur une EcoBoost ou même une GT standard, vous n'avez pas de chance. Il n'est disponible qu'en version GT Premium. Au moins, vous pouvez choisir entre un toit fixe et un toit décapotable.

Ford ne construira que 1 965 Mustang avec le pack 60e anniversaire, pour des raisons qui semblent évidentes. Les prix seront annoncés vers la fin de l'année, lorsqu'elle arrivera chez les concessionnaires.