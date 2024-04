Une légende française fête ses 90 ans : la Citroën Traction Avant. Construite de 1934 à 1957 (la Seconde Guerre mondiale est intervenue), elle porte un nom qui en dit long : "Traction Avant" ne signifie rien d'autre que traction avant, respectivement propulsion avant.

Certes, Citroën ne l'a pas inventée, il existait déjà des modèles correspondants aux États-Unis dès 1929 et en Allemagne à partir de 1931. Mais le dernier véhicule développé sous la direction d'André Citroën rend la traction avant acceptable.

L'ingénieur André Lefèbvre et le designer Flaminio Bertoni développent au début des années 1930 une forme bien pensée avec une structure de cabine d'une seule pièce et une répartition équilibrée des masses, obtenue en premier lieu grâce à un centre de gravité nettement plus bas, une voie large, un empattement long ainsi que l'installation de la boîte de vitesses devant le moteur et l'essieu avant.

De plus, la Traction Avant est connue pour sa tenue de route exceptionnelle et son excellent confort. À cet égard, le moteur flottant réduit la transmission des vibrations dans l'habitacle. L'essieu arrière rigide, guidé par deux bras longitudinaux avec ressorts à barres de torsion, contribue également de manière significative à un confort de conduite élevé.

Il y a 90 ans, d'autres innovations comme les freins hydrauliques, la suspension à roues indépendantes à l'avant ou la direction à crémaillère, montée pour la première fois en 1936, font tout autant sensation. Les détails bien pensés sont tout aussi bien accueillis : Le pare-brise de la Traction Avant peut être légèrement relevé dans sa partie inférieure afin d'aérer l'habitacle lorsque la température extérieure est plus élevée. En hiver, un store peut être monté devant la calandre pour que le moteur atteigne plus rapidement sa température de fonctionnement.

Le moteur "flottant" à quatre cylindres dispose de soupapes en tête actionnées par des culbuteurs en fonte centrifugée et de chemises de cylindres humides, amovibles et donc faciles à entretenir. Le moteur, d'une cylindrée de 1.303 ccm et d'une puissance initiale de 32 ch, est équipé d'une boîte de vitesses à trois rapports et a une consommation de 9 l/100 km.

"La Traction Avant dompte la force centrifuge" est l'un des slogans utilisés à l'époque pour promouvoir ce modèle de classe moyenne supérieure.

La première traction 7A, présentée en 1934, est remplacée en quelques mois par les tractions 7B et 7C, plus puissantes ; la traction 7S ("Sport") est développée en 11A et 11B. Celles-ci seront plus tard connues dans le langage courant sous le nom de "7 CV" et "11 CV", du nom de leur catégorie fiscale française (CV : chevaux fiscaux). La 11 CV développe 56 CV pour une cylindrée de 1,9 litre. Comme alternative à la berline classique (en tant que modèle plus petit "Légère" à côté de la "Normale"), on trouve également le cabriolet, la Commerciale, la Familiale et le Faux Cabriolet (Coupé). Longueurs : de 4,45 à 4,96 mètres.

Outre les légendaires prototypes à huit cylindres de 1934 (22 CV), qui ne seront jamais produits en série et dont le sort reste un mythe, les 15-Six ("15 CV") produites à partir de 1938 avec un six cylindres en ligne de 2,9 litres et environ 78 ch deviennent synonymes de voyages confortables. L'apogée technique est atteinte en 1954 avec le modèle 15-Six H à essieu arrière à suspension hydropneumatique, prédécesseur de la légendaire DS.

En raison de ses excellentes caractéristiques de conduite, la Traction Avant est communément appelée la "limousine du gangster". Son centre de gravité bas, ses voies larges et son empattement long en font, selon la légende, un véhicule idéal pour s'évader, ce qu'elle prouve dans de nombreux films et polars contemporains.

Lors d'un essai personnel il y a quelques années dans une 11 CV, les vitesses s'enchaînent avec une facilité déconcertante et l'apprentissage de la conduite est rapide. On est étonné de voir à quel point la Traction Avant est facile à conduire. En plus, il y a beaucoup de place à l'intérieur et la tenue de route est encore excellente aujourd'hui. Le quatre cylindres développe 60 ch, on peut sans problème faire confiance à la Citroën pour un long trajet.

Entre 1934 et 1957, la marque produit 759.123 Citroën Traction Avant. Entre 1934 et 1935, le type "Front", la variante allemande de la Traction Avant, est produite dans l'usine de Cologne-Poll.