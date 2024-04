L'une des McLaren F1 les moins kilométrées au monde est à vendre... à nouveau. Cette McLaren F1 de 1995, peinte dans une teinte unique de Creighton Brown, a été vendue aux enchères pendant la semaine automobile de Pebble Beach en 2021 pour 20 465 000 dollars (environ 19 097 000 euros). Aujourd'hui, près de trois ans plus tard, elle est à nouveau sur le marché et elle a à peine été conduite par son nouveau propriétaire.

Au moment de sa vente par Gooding & Company en 2021, le compteur de cette McLaren F1 indiquait 387 kilomètres. Elle a dépassé son estimation de 15 millions de dollars, ce qui en fait l'une des voitures les plus chères vendues cette année-là et la voiture la plus chère jamais vendue par Gooding & Company pendant la semaine de l'automobile.

Près de trois ans après cette vente, l'acquéreur de cette F1 ne l'a pas beaucoup conduite. Une nouvelle vente aux enchères de la voiture, organisée par Sotheby's Sealed le 13 mai, révèle que le numéro de châssis 029 de la F1 affiche 410 kilomètres au compteur. Cela signifie que son nouveau propriétaire n'a parcouru que 23 KM en trois ans, soit moins de 8 km par an. C'est tragique.

Nous pouvons comprendre qu'une personne ayant un intérêt particulier pour cette McLaren veuille en limiter le kilométrage. Sur les 64 voitures de route construites, il s'agit de l'un des exemplaires les moins kilométrés qui existent, ce qui le rend extrêmement désirable pour les collectionneurs. RM Sotheby's estime que la valeur des F1 s'est accrue d'environ 1 million de dollars par an.

En même temps, si vous êtes assez riche pour acheter une McLaren F1 pour plus de 20 millions de dollars, le fait d'accepter une petite perte de valeur due à un kilométrage supplémentaire vaut certainement le plaisir de la conduire, n'est-ce pas ?

Cette voiture est probablement restée dans des garages climatisés tout au long de sa vie, et c'est bien dommage. La personne qui l'achètera cette fois-ci aura l'occasion de changer cela. La voiture devrait être vendue pour plus de 20 millions de dollars lors de la vente aux enchères en ligne, mais comme elle est vendue par l'intermédiaire de Sotheby's Sealed, le public ne connaîtra pas le prix final.

Quel que soit le prix, il est probable qu'il en vaille la peine. Nous espérons simplement que le gagnant profitera de cette F1 comme il se doit.