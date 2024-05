Après la disparition du TRX, le nouveau Ram 1500 RHO devient la gamme de pick-up la plus sportive de la marque. Avec son prix abordable et sa puissance réduite, il ne remplace pas directement le TRX, mais il sera tout de même à la tête de la nouvelle gamme de pick-up sportifs de Ram, qui comprend également le Rebel, le Warlock et le Power Wagon.

Sous l'énorme capot se trouve le moteur Hurricane de Stellantis, couplé à une boîte automatique à huit rapports. Le six cylindres en ligne turbocompressé de 3,0 litres développe 547 ch et un couple de 706 Nm. Le pick-up Ram atteint 60 mph (97 km/h) en 4,6 secondes et 100 mph (161 km/h) en 11,7 secondes. Le quart de mile est parcouru en 13,1 secondes et la vitesse maximale est de 118 mph (190 km/h). Mais la vitesse n'est pas le seul point fort du RHO.

Sous les énormes passages de roue se trouvent les amortisseurs adaptatifs Bilstein Black Hawk e2 Performance, que Ram utilise également sur le TRX. Ils ont été réajustés pour l'équilibre des poids du RHO, car le moteur Hurricane est plus léger que le V8 Hemi. Le pick-up dispose également de bras de suspension supérieurs et inférieurs en aluminium forgé, de taux de ressort réajustés, d'un amortissement actif de la puissance et d'autres mises à niveau. Il est également plus haut d'environ cinq centimètres que le reste de la gamme 1500.

Derrière la boîte de vitesses se trouve une boîte de transfert active BorgWarner 48-13 avec des caractéristiques internes améliorées pour une durabilité accrue et un faible rapport de transmission de 2,64:1. À l'arrière, on trouve un essieu arrière Dana 60 avec des arbres d'essieu flottants, un différentiel électronique arrière et un amortisseur d'essieu.

Le RHO a été équipé d'un système d'admission à haut débit avec un filtre à air haute performance que les ingénieurs ont rendu facilement accessible pour un nettoyage rapide sur place. Il dispose également d'un nouveau système d'échappement.

Plus haut, plus large

Le RHO est plus large de 20 bons centimètres que le 1500 standard et sa voie a été élargie d'un peu plus de 15 centimètres. Les passages de roue abritent des jantes de 18 pouces avec des beadlocks et des pneus de 35 pouces. Ram a également doté le pick-up de phares à LED, de pare-chocs en acier, de crochets de remorquage surdimensionnés et de plaques anti-encastrement. On peut choisir entre des protections continues contre les rochers en option ou des marchepieds en aluminium.

Dans l'habitacle, on trouve des sièges en cuir réglables sur 12 positions avec chauffage, ventilation et fonction massage. Des palettes de changement de vitesse en aluminium permettent de contrôler la chaîne de transmission et le constructeur offre sur la console centrale une plaquette individuelle avec le VIN et la représentation d'un rhinocéros. Un écran de 12,3 pouces sert de combiné d'instruments numérique, un écran de 14,5 pouces pour le système d'infodivertissement de cinquième génération du système Uconnect. Un troisième écran de 10,25 pouces se trouve devant le passager avant et dispose d'une connexion HDMI.

Si par hasard vous habitez aux États-Unis, vous pouvez commander le Ram 1500 RHO dès maintenant. Les prix commencent à 71 990 dollars. Il sera livré au troisième trimestre 2024, aux côtés du Warlock, du Rebel et du Power Wagon. En tant qu'Européens, nous devons prendre notre mal en patience et espérer qu'un importateur finisse peut-être par mettre cet engin sur nos (petites) routes.