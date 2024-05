Un nouveau SUV électrique compact arrive de Corée du Sud. Il s'appelle EV3 et il fera ses débuts en direct sur YouTube le 23 mai, à midi.

En attendant de le voir dévoilé en streaming dans un peu plus de deux semaines, nous pouvons d'ores et déjà apprécier certains détails extérieurs du Kia EV3 en découvrant les premières images officielles.

Trois photos teaser pour découvrir le Kia EV3

Les trois photos teaser du Kia EV3 montrent déjà un design carré et robuste inspiré de celui du plus grand EV9, mais avec une signature des phares avant qui fait évoluer le concept "Star Map" avec des feux matriciels à LED.

Photo teaser du Kia EV3

Vue de côté, la face avant du Kia EV3 semble également plus "pointue" que celle de l'EV9 et un peu plus proche de celle de l'EV6. La forme carrée des passages de roues massifs non peints confirme également les principes de style "Opposites United" anticipés par le concept EV3.

Un arrière très original

La ressemblance avec le prototype est également évidente à l'arrière du nouveau Kia EV3, notamment dans la forme des blocs optiques, du montant C et du grand spoiler de toit qui fait partie intégrante du design général.

Photo teaser du Kia EV3

Pour la première fois, on aperçoit les barres de toit, un détail dont aucun SUV moderne ne semble pouvoir se passer, même un SUV aussi électrique et élégant que le EV3.

Kia EV3 : "Pour une mobilité électrique plus abordable".

L'objectif déclaré du Kia EV3, dont aucune spécification technique ou dimension n'a été annoncée pour le moment, est d'"élargir l'accessibilité de la mobilité électrique" pour la marque, avec un SUV compact mais entièrement équipé qui "offre des performances exceptionnelles grâce à l'incorporation de technologies innovantes".

Concept EV3

En pratique, Kia souhaite apporter au segment des SUV compacts toutes les qualités déjà présentes dans les modèles électriques phares tels que les EV6 et EV9, afin de rendre la transition vers la mobilité électrique plus accessible.

En vente dès 2024

Toutes les informations sur les moteurs, la puissance, la batterie et l'autonomie seront révélées lors de la première mondiale du Kia EV3 prévue le jeudi 23 mai 2024, à midi sur la chaîne YouTube de Kia.

Les ventes du Kia EV3, en revanche, devraient débuter dans le courant de l'année 2024, après la première mondiale du nouveau SUV électrique.