L'heure du restylage de la BMW Série 1 approche à grands pas. Dévoilée en 2019, la génération actuelle va bientôt subir une mise à jour majeure, et pas seulement sur le plan esthétique.

Le modèle le plus compact du constructeur bavarois a été filmé à plusieurs reprises ces derniers mois lors de tests, ce qui nous permet de nous faire une idée de son apparence finale.

Le nouveau visage

Sur la base des photos et des vidéos-espions, nous avons élaboré notre rendu de la "nouvelle" Série 1.

BMW Série 1 restylée (2024), le rendu de Motor1.com

De manière tout à fait logique, c'est à l'avant que l'on retrouvera la plupart des nouveautés. Ici, la Série 1 restylée pourrait adopter une nouvelle calandre à double prise d'air, plus large, avec des lamelles horizontales, un peu à l'image de ce que l'on voit sur les derniers modèles de la marque. Il en va de même pour les phares à LED, dont le graphisme sera probablement inspiré des X1 et X2 avec des découpes verticales.

Parmi les autres changements notables, la version la plus puissante devrait être équipée de quatre sorties d'échappement, comme c'est déjà le cas sur les X1 et X2 M35i. Les nouveaux choix de couleurs de carrosserie et de jantes en alliage ne manqueront pas non plus.

Intérieur et motorisations possibles

Sur certaines photos-espionnes de la BMW, nous avons pu voir une partie de l'intérieur. Bien qu'il soit recouvert de toutes sortes de bâches et de camouflages, on peut voir un petit sélecteur de vitesse sur la série 1 restylée, deux ports de recharge à côté du porte-gobelet et un tableau de bord entièrement redessiné, qui pourrait accueillir l'instrumentation numérique de la prochaine génération.

BMW Série 1 restylée, photos de l'intérieur

D'autres innovations importantes concerneront les moteurs. Le haut de gamme devrait toujours être le quatre cylindres 2.0 turbo, qui pourrait atteindre 320 ch et changer son nom de M135i en M140i.

On devrait également retrouver dans la liste les mêmes variantes de puissance que sur les nouveaux X1 et X2. Cela signifie que la Série 1 pourrait être disponible avec le 1.5 non électrifié de 136 ch et les 2.0 mild hybrides essence de 170 ch et 218 ch, ainsi que les 2.0 mild hybrides diesel de 163 ch et 211 ch.