Fabriquer de nouveaux pneus pour des voitures plus anciennes est plus difficile qu'on ne le pense. Pour des performances optimales, il faut utiliser les bandes de roulement et les méthodes de construction pour lesquelles la voiture a été conçue à l'origine, et pour l'esthétique, il faut que l'aspect soit aussi proche que possible de celui de la voiture d'origine.

Cependant, les composés modernes apportent d'énormes améliorations en matière de sécurité, de maniabilité et de qualité de conduite. L'idéal est de combiner l'aspect et la construction de la vieille école avec des gommes modernes. Pirelli a annoncé mercredi qu'il fabriquait un tel pneu pour la Ferrari Enzo.

Bien qu'il soit difficile de considérer l'Enzo comme une "vieille voiture", la supercar V12 a été lancée il y a plus de 20 ans. Les nouveaux pneus Pirelli P Zero Corsa System pour l'Enzo sont de taille OEM : 245/35ZR19 à l'avant et 345/35ZR19 à l'arrière. Ils ont exactement la même apparence que les pneus de la voiture d'origine mais il s'agit en fait d'un nouveau pneu, développé en collaboration par Pirelli et Ferrari.

Le développement et la fabrication d'un nouveau pneu est une entreprise gigantesque, surtout lorsqu'il n'est produit qu'en très petites quantités. Ferrari n'a fabriqué que 399 exemplaires de l'Enzo, le marché de ces pneus est donc minuscule.

Pirelli fabrique un certain nombre de nouveaux pneus pour des voitures anciennes dans le cadre de son programme Collezione. Vous pouvez obtenir de nouveaux CN36 pour votre ancienne 911, ou des Cinturato P7 d'une largeur folle pour votre Countach Quattrovalvole. Pirelli a déjà fabriqué de nouveaux pneus au look ancien pour les F40 et F50, et dans le cadre de cette nouvelle collaboration, la Ferrari a donné sa bénédiction officielle à ces pneus. Les deux sociétés ont également annoncé un nouveau pneu pour la 288 GTO, un Cinturato P7 dans les dimensions inhabituelles de 225/50R16 à l'avant et 265/50R16 à l'arrière.

Ni Pirelli ni Ferrari n'ont annoncé de prix ou de date de disponibilité pour les pneus Enzo. Nous imaginons qu'ils seront chers, plusieurs centaines voire milliers de dollars, mais si vous pouvez vous offrir une Enzo, cela ne devrait pas être un problème.