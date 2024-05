Présentée en 2016, la Jaguar F-Pace représentait l'entrée du constructeur britannique dans le monde des SUV. Aujourd'hui, son histoire touche à sa fin, mais pas avant de se présenter avec une dernière version spéciale. C'est ainsi qu'est née l'édition 90 Anniversary, disponible pour toutes les versions, à l'exception des SVR et P400 Sport, dédiée aux 90 ans de production de moteurs à combustion et dotée d'une esthétique exclusive.

Disponible à la commande dès maintenant, la Jaguar F-Pace 90 Anniversary Edition est proposée à partir de 68 200 €.

Les spécifications

De série, la dernière version de la Jaguar F-Pace se distingue avant tout par le badge "90 Anniversary" et des détails extérieurs dérivés de la finition R-Dynamic. Il y a également des peintures de carrosserie spéciales, des vitres teintées et, selon la finition, des jantes en alliage diamantées de 19 à 21 pouces.

Jaguar F-Pace 90 Anniversary Edition, l'emblème à l'honneur Jaguar F-Pace 90 Anniversary Edition, l'intérieur

L'intérieur est équipé de sièges sport avec surpiqûres contrastées, d'un toit garni d'ébène, d'inserts en aluminium et d'une multitude de technologies, dont des caméras de visualisation en 3D.

En ce qui concerne les moteurs, les moteurs diesel mild hybrides de 163 et 204 ch et le moteur rechargeable de 404 ch sont disponibles. Comme indiqué, le mild hybrid essence de 400 ch et le V8 suralimenté de 575 ch et 700 Nm de couple du SVR, la F-Pace le plus puissant jamais créé, restent en retrait.

En attendant l'électrique

La carrière de la Jaguar F-Pace s'achève donc en attendant 2025, année de la transformation de Jaguar en une marque entièrement électrifiée. La première étape sera la nouvelle GT, basée sur une plateforme dédiée, qui devrait faire ses débuts, sous forme de concept, plus tard dans l'année.