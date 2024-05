L'homme et la machine. Depuis l'Antiquité, les êtres humains ont construit et utilisé des machines pour effectuer certaines tâches. En 1927, un film muet réalisé par Fritz Lang (Metropolis) imaginait ce que serait l'année 2026. Selon Fritz Lang, les riches seraient très éloignés des pauvres et l'"homme-machine" remplacerait l'être humain en tout.

Le film Metropolis a inspiré (ou a été cité dans) de nombreux autres films de science-fiction, pour n'en citer que quelques-uns : la saga Star Wars (à partir de 1977) ; Blade Runner (1982) ou Terminator (à partir de 1984). En Italie, en 1980, Alberto Sordi a raconté la relation homme-robot dans le film "Io e Caterina". En 2004, Audi a présenté le concept car RSQ dans "Io, Robot" et récemment le film "Les Mitchells contre les Machines" (2021) a montré ce qui pourrait arriver aux êtres humains si les smartphones se rebellaient et retournaient une armée de robots contre nous.

En bref, le cinéma nous a habitués pendant des années à une réalité où les robots coexistent avec nous, et maintenant nous y sommes. L'industrie automobile (un mastodonte de plusieurs billions de dollars) a été la première à utiliser la robotique à grande échelle et, avec l'intelligence artificielle, nous en sommes venus à les appeler par leurs noms : Apollo, Optimus ou Figure 01. Ce n'est qu'un début, il vaut donc la peine de mieux les connaître.

Optimus, le robot de Tesla

Nous sommes le 19 août 2021, Tesla organise une journée de l'intelligence artificielle (AI) et dévoile un prototype de robot humanoïde baptisé Optimus, en hommage au personnage du film Transformers "Optimus Prime". Trois ans plus tard, alors que le licenciement de centaines de personnes qui travaillaient sur les Superchargeurs Tesla fait la une des journaux, l'entreprise publie une nouvelle vidéo d'Optimus en train de travailler dans l'usine.

Selon l'entreprise, Optimus sera vendu à des clients externes d'ici à la fin de l'année 2025. Il continuera d'être optimisé d'année en année, et les lecteurs avertis se souviendront également du tapage fait fin 2023 par l'annonce que le robot avait blessé un ouvrier.

Figure 01 assemble des BMW

Janvier 2024 : la start-up robotique Figure signe un accord avec BMW pour introduire ses robots humanoïdes dans son usine de Spartanburg, en Caroline du Sud (États-Unis). Les robots, explique une note officielle, sont destinés à automatiser les tâches de production "difficiles, dangereuses ou fastidieuses".

"La robotique à usage unique a saturé le marché commercial pendant des décennies, mais le potentiel de la robotique générique est totalement inexploité", déclare Brett Adcock, PDG de Figure. "Les robots développés par Figure permettront aux entreprises d'accroître leur productivité, de réduire leurs coûts et de créer un environnement plus sûr et plus cohérent." On ne sait pas combien de robots sont actuellement testés, mais l'expérience devrait toucher des usines du monde entier.

Apollo travaille pour Mercedes

Une autre annonce est datée de 2024 : la société de robotique Apptronik collabore avec Mercedes pour expérimenter Apollo, un robot bipède d'un mètre de haut qui peut soulever jusqu'à 25 kg. "Il s'agit d'une nouvelle frontière et nous voulons comprendre le potentiel de la robotique et de la production automobile pour combler les pénuries de main-d'œuvre dans des domaines tels que le travail peu qualifié, répétitif et physiquement exigeant, et pour libérer les membres hautement qualifiés de notre équipe sur la chaîne de production afin de construire les voitures les plus désirables au monde", déclare Jörg Burzer, responsable de la production chez Mercedes.

Encore une fois, nous ne savons pas combien de robots sont en cours de développement, mais nous attendons des nouvelles très bientôt.

Phoenix est employé dans les usines de Magna

Avril 2024, Sanctuary AI, une entreprise fondée en 2018 dans le but de créer "la première intelligence de type humain dans des robots à usage général", annonce qu'elle va collaborer avec Magna (le géant qui fabrique et assemble des voitures pour le compte de différentes marques, dont Mercedes, Jaguar et BMW).

"En intégrant des robots IA polyvalents dans nos installations de fabrication pour des tâches spécifiques, nous pouvons améliorer nos capacités à fournir des produits de haute qualité à nos clients", déclare Todd Deaville, vice-président de l'innovation en matière de fabrication avancée chez Magna. Bienvenue donc à Phoenix, que vous pouvez voir en action dans la vidéo ci-dessous :

Pas seulement des voitures

Il existe toutes sortes de robots dans les usines automobiles. Les "humanoïdes" ne sont que les derniers arrivés et côtoient des robots dits articulés, collaboratifs à six axes, cartésiens (constitués essentiellement d'actionneurs linéaires), cylindriques...

C'est pourquoi les humanoïdes sont aussi appelés "robots bipèdes" et on les retrouve dans des usines de toutes sortes. Digit, par exemple, a deux bras et deux jambes métalliques et aide les entrepôts d'Amazon à emballer les livraisons.

Digit travaille dans les entrepôts d'Amazon

Outre le travail en usine, ces robots aux caractéristiques humaines commencent également à être utilisés dans le secteur des services. Au salon de l'automobile de Pékin, Omoda et Jaecoo ont présenté Mornine, un androïde intelligent réalisé en coopération avec AiMoga (partenaire stratégique de Chery), qui, dans la vidéo ci-dessous, décrit une voiture à vendre.

Ces machines pourront-elles faire mieux que l'être humain dans tous les domaines ? Au Japon, malgré une croissance technologique constante, les maîtres Takumi (les artisans les plus expérimentés travaillant chez Nissan ou Toyota) restent capables de surpasser les machines dans tous les domaines.