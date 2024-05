Volkswagen a annoncé des derniers jours qu'elle retardait le lancement de sa berline ID.7 entièrement électrique aux États-Unis et au Canada, invoquant l'évolution des conditions du marché.

"Volkswagen s'engage à faire des choix en fonction du marché tout en étant à l'écoute de ses clients. Comme la dynamique du marché continue de changer, Volkswagen retarde l'introduction de la berline ID.7 aux États-Unis et au Canada." - Communiqué de presse, Volkswagen

La berline ID.7 est commercialisée en Europe depuis l'année dernière. Initialement prévue pour 2024, elle a à peu près la taille de la Passat, aujourd'hui abandonnée. Les packs de batteries disponibles comprennent une unité de 77 kWh qui permet une autonomie d'environ 480 km, et un pack plus important de 86 kWh qui sera commercialisé plus tard. En février, le constructeur a ajouté une carrosserie familiale à sa gamme.

Volkswagen est resté muet sur les prix pratiqués aux États-Unis, mais l'ID.7 devrait démarrer aux alentours de 50 000 dollars pour la version de base à propulsion arrière.

Bien que la voiture ne se distingue pas particulièrement, son comportement doux et silencieux en fait un choix intéressant pour ceux qui veulent une alternative à l'Accord ou à la Camry tout électrique.

Volkswagen n'a pas donné de nouveau calendrier pour l'entrée de l'ID.7 sur les marchés nord-américains, se contentant de dire que ses ventes ont augmenté de 27,5 % jusqu'au premier trimestre 2024, principalement grâce à ses SUV.

Le retard de l'ID.7 intervient à un moment où la demande du marché pour les voitures électriques semble s'amenuiser. Le manque d'options vraiment abordables et les difficultés liées à l'infrastructure et aux temps de charge signifient que la base d'acheteurs n'est tout simplement pas là. Il n'est donc pas très surprenant que Volkswagen ait décidé de freiner le lancement de l'ID.7.

Le constructeur allemand n'abandonne cependant pas totalement les VE. Il prévoit toujours de lancer l'ID.Buzz, son van entièrement électrique inspiré du Microbus, au quatrième trimestre 2024.