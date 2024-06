Au Concorso d'Eleganza Villa d'Este, impossible de ne pas rendre hommage à Marcello Gandini. L'héritage du designer décédé en mars dernier, à l'âge de 85 ans, continue de perdurer et le Grand Hôtel Villa d'Este abrite certains des concepts et modèles les plus importants conçus par Gandini.

Parmi eux, la Citroën GS Camargue de la Collection ASI Bertone, qui fut présente au Parc de la Villa Erba les samedi 25 et dimanche 26 mai.

Les débuts du projet

La Citroën Camargue est présentée pour la première fois sur le stand Bertone, lors du Salon de Genève de 1972, et connaît un grand succès auprès du public et de la presse.

Basé sur la Citroën GS compacte et innovante de 1970, le coupé de Bertone, conçu par Marcello Gandini avec l'aide de Marc Deschamps, conserve les proportions de la berline. La voiture se caractérise par des porte-à-faux avant et arrière uniques. L'avant est, d'ailleurs, beaucoup plus prononcé pour donner plus de dynamisme.

Citroën GS Camargue concept (1972)

Plus basse et plus grande que la GS, la Camargue présente une ligne typique du "style Gandini", avec ce train arrière qui semble se couper net et un grand toit panoramique aux vitres ambrées, qui s'accordent avec la couleur champagne métallisée de la Carrosserie. Malheureusement, la Camargue n'est jamais entrée en production en raison de la crise économique qui a frappé Citroën dans ces années-là, suivie par la fusion avec Peugeot en 1974.

Le Concours

L'édition 2024 du Concorso d'Eleganza Villa d'Este s'est également déroulée dans deux lieux de Cernobbio, au bord du lac de Côme. Le samedi 25 mai, le parc de l'Hôtel Villa d'Este a accueilli l'exposition de toutes les voitures de la compétition, l'inspection du jury, le vote, le défilé des différents modèles et la remise de la Gold Cup et des autres prix.

Le dimanche 26 mai, l'événement s'est entièrement déplacé à la Villa Erba. Ici, toutes les voitures du Concours furent exposées dans le parc jusqu'au défilé final, au cours duquel ont été attribués le Design Award, les prix de classe et les mentions honorables.