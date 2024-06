Nous savions, depuis le mois de janvier, que Bugatti lancerait le successeur de la Chiron cette année. Le constructeur automobile n'a cessé de teaser le modèle au cours des derniers mois, faisant allusion à son tout nouveau groupe motopropulseur hybride V16. Nous aurons enfin un aperçu complet puisque la nouvelle star du constructeur sera dévoilée le 20 juin.

La voiture aura un design sur mesure que Bugatti a "conçu à partir de zéro". Il va tout de même s'inspirer de la Type 57 SC Atlantic, de la Type 41 Royale et de la Type 35, qui se caractérisent par l'accent mis par la marque sur la beauté, le luxe et la performance.