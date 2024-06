L'Alfasud est un modèle à hayon très important pour Alfa Romeo. Porté disparu depuis 1984, le véhicule italien renaît enfin de ses cendres grâce à l'entreprise portugaise Alma. La nouvelle voiture s'appelle Alma Sprint, ce qui implique qu'elle s'inspire de la version la plus sportive de l'Alfasud et du modèle emblématique appelé Sprint 6C.

Au début des années 1980, un prototype fut produit, en coopération avec Zagato, pour concourir dans le Groupe B du Championnat du monde des rallyes, mais le projet et les deux prototypes produits furent abandonnés par la suite.

Tous les détails de conception de la 6C originale sont inclus, de l'arrière qui semble coupé net (signature typique de Zagato), à la pièce triangulaire réduite au milieu de la calandre. Bien que l'Alma Sprint présente des surfaces plus musclées et plus lisses par rapport à la version originale, elle parvient également à conserver ses lignes nettes.

L'intérieur a également été repensé et est devenu beaucoup plus élaboré par rapport à l'Alfa Romeo Alfasud d'origine, avec une sellerie en Alcantara, un levier de vitesses en aluminium (manuelle à 5 vitesses), des sièges sport et des ceintures Sabelt à quatre points.

Au revoir V6

Les changements les plus évidents, par rapport à l’Alfa Romeo précédente, se situent du côté mécanique. Le moteur est un boxer classique, et non le légendaire V6 Busso de l'Alfa Romeo Sprint 6C.

L'unité de 1,8 litre a une puissance de 158 ch, ce qui semble assez faible à première vue. Mais quand on se rappelle que le véhicule ne pèse que 880 kg, nos inquiétudes quant aux performances disparaissent. D'autres modifications mécaniques incluent des pistons forgés, un différentiel à glissement limité Torsen à l'avant et bien plus encore.

Seules 20 unités de cette Alma Sprint seront produites et les premières livraisons débuteront en 2025. Les prix ne seront annoncés qu'à ce moment-là.