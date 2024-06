Nous y sommes presque : dans deux jours, nous verrons l'héritière de la Bugatti Chiron. La nouvelle Hypercar a été présentée - en partie - dans une nouvelle vidéo de Mate Rimac, le PDG de l'entreprise. De nouvelles informations cruciales se concentrent sur l'aspect le plus important : le moteur.

Nous savons déjà quelque chose : elle aura 16 cylindres et sera à aspiration naturelle, et nous pouvons maintenant ajouter de nouvelles pièces au puzzle. Et elles sont tout à fait intéressantes.

Hypercar en vue

L'une des questions que nous nous posions était la suivante : la nouvelle Bugatti sera-t-elle électrifiée, mais avec quel type de groupe motopropulseur ? La réponse est toute trouvée : elle sera plug-in. Un système idéal pour donner beaucoup de puissance supplémentaire, tout en alourdissant le poids. On pourrait ainsi dépasser les 2 tonnes, mais avec de la puissance et du couple à revendre. C'est Mate Rimac lui-même qui explique à quoi ressemblera le moteur de l'héritière de la Chiron.

"J'ai pensé que la bonne chose à faire était d'avoir un moteur à combustion interne, aussi excitant que possible, et pour moi, cela signifie un moteur à aspiration naturelle. Donc pas de turbo. Mais ne pas avoir de turbo signifie ne pas avoir la puissance et le couple de l'ancienne W16. Alors, comment faire ? Chez Rimac, nous sommes spécialisés dans les hypercars électriques. L'idée était donc de combiner le moteur à combustion de la vieille école avec un groupe motopropulseur électrique à hautes performances. Nous avons donc un moteur électrique à l'arrière et deux à l'avant, ainsi qu'une batterie de 25 kWh qui fournit de l'énergie et permet également de se déplacer en mode 100 % électrique.

Le V16 atmosphérique - un mastodonte d'environ un mètre de long - sera donc flanqué de trois moteurs électriques, rappelant le schéma de la Lamborghini Revuelto, mais avec une batterie beaucoup plus puissante. Rimac n'a rien dit sur l'autonomie et la puissance totale, mais nous sommes prêts à parier que les 1500 ch de la Chiron "de base" seront facilement dépassés, et qu'ils le seront encore plus avec les futures éditions spéciales. Elle tentera de remporter le titre officiel de voiture la plus rapide du monde.

Les doutes de Volkswagen

Dans la courte vidéo, M. Rimac raconte la genèse de la nouvelle Bugatti et la rencontre avec Herbert Diess, alors numéro un du groupe Volkswagen, qui a déclaré que l'héritière de la Chiron devait être électrique. "Vous n'avez aucune expérience des hybrides et des moteurs à combustion", aurait-il dit au fondateur de Rimac. Mate aurait alors répondu : "Je n'ai rien fait de tout cela au cours des cinq dernières années". Il reste maintenant à voir ce que les hommes de Bugatti ont créé. À commencer par le nom.

Le moteur V16 de la nouvelle Bugatti

Nous ne savons toujours pas comment s'appellera la nouvelle hypercar hybride française. Mais l'indice principal a peut-être été caché à la vue de tous. "Pour l'éternité" se lit à plusieurs endroits. Bugatti pour l'éternité. Ce nom vous plairait-il ?