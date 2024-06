Les constructeurs automobiles, comme BMW, affinent continuellement leurs gammes. Un modèle pourrait ne pas se vendre aussi bien qu’il le devrait, ce qui obligerait l’entreprise à examiner longuement ses produits. De nouvelles rumeurs indiquent que le constructeur automobile allemand est sur le point de relancer la Série 6, qui remplacera la Série 8 dans un futur proche. De plus, BMW mettrait également fin à la production du SUV XM.

Ces informations proviennent d'Automotive News et cite une source anonyme du secteur de la chaîne d'approvisionnement. Celle-ci affirme que la Série 6 arrivera dans la seconde moitié de 2026, juste après la fin de la production de la Série 8. Le modèle relancé devra remplir un rôle similaire à celui de sa grande sœur, et elle sera bien sous forme de coupé et de cabriolet. Pour rappel, la Série 8 est disponible en versions à deux, quatre portes et cabriolet.

La production de la Série 6 a pris fin en 2017 et la Série 8 a pris la relève peu de temps après. Il y avait près de 30 000 € d'écart entre les deux modèles, la Série 8 étant affichée à environ 116 600 €. La nouvelle version de la 6 serait conçue sur la plate-forme CLAR du constructeur automobile, qui peut accueillir des groupes motopropulseurs à essence, hybrides et électriques à batterie.

La guerre des sources

Le SUV hybride rechargeable, BMW XM, est très nouveau, mais la source affirme que l'entreprise n'a pas l'intention de le remplacer une fois la production terminée, fin 2028. Le plan était d'introduire une version entièrement électrique, mais cela aurait été annulé.

Cependant, "BMWBlog" jette un peu d'eau froide sur ces informations. Les propres sources de la publication affirment que la société n'a pas encore l'intention de réintroduire la Série 6 ou de tuer le XM. Un porte-parole de BMW a déclaré à Motor1 "qu'il n'est actuellement pas prévu de réintroduire la BMW Série 6 sur le marché pour l'année modèle 2026, malgré ce qui est largement spéculé dans les cercles médiatiques automobiles". On le saura bien assez vite...