Bien qu'elles soient généralement plus complexes et plus luxueuses que leurs prédécesseurs, les voitures étaient nettement plus légères dans les années 1980 et 1990 que les modèles d'aujourd'hui.

Par exemple, la compacte Honda Civic de 1985 ne pesait qu'environ 820 kg. De même, la Volkswagen Golf 1995 avait un poids en ordre de marche d'environ 1 035 kg. Ces voitures étaient réputées pour leur agilité et leur sobriété, ce qui contrastait fortement avec les modèles plus lourds qui peuplent nos routes aujourd'hui.

En 2024, le poids moyen d'une nouvelle voiture a grimpé en flèche. La comparaison d'une voiture des années 1990 avec son homologue moderne illustre clairement cette tendance. Prenons la Toyota Corolla de 1995, qui pesait environ 1 150 kg. En revanche, la Toyota Corolla de 2024 pèse environ 1 400 kg et est toujours considérée comme une voiture légère selon les normes modernes. Cette augmentation reflète une tendance plus large de l'industrie, due à divers facteurs, notamment l'amélioration des dispositifs de sécurité, les progrès technologiques et l'évolution des préférences des consommateurs.

Des données récentes d'Autocar mettent en évidence une augmentation significative du poids des nouveaux véhicules au cours des sept dernières années. Entre 2016 et 2023, le poids moyen en ordre de marche des voitures neuves est passé de 1 553 kg à 1 947 kg. Cette augmentation de 400 kg peut être en partie attribuée à la popularité croissante des SUV. En 2016, les SUV et les crossovers testés par Autocar pesaient en moyenne 1 722 kg, ce qui est nettement plus lourd que la moyenne générale pour cette année-là.

Il est intéressant de noter qu'en 2023, non seulement le nombre de SUV testés a augmenté, mais leur poids moyen a également augmenté. Le SUV moyen testé en 2023 pesait 1 906 kg, contribuant ainsi au poids global des nouvelles voitures. Toutefois, il convient de noter que la différence de poids entre les SUV et les autres types de voitures s'est réduite. En 2016, le Skoda Kodiaq pesait 246 kg de plus que la Skoda Superb, alors qu'en 2023, l'écart de poids entre les SUV et l'ensemble des voitures n'était plus que de 38 kg.

Cette évolution suggère que si les SUV restent un facteur important dans l'augmentation globale du poids des véhicules, la tendance s'étend à tous les types de voitures. L'électrification joue également un rôle important dans cette tendance, de même que les dispositifs de sécurité renforcés, les structures plus robustes et les technologies avancées, qui contribuent tous à rendre les voitures modernes nettement plus lourdes que leurs prédécesseurs.