Koenigsegg vient de dévoiler la Chimera, une voiture unique en son genre, mais elle ne néglige pas une promesse faite depuis longtemps à propos de la Jesko. Même si la vitesse de pointe maximale n'a pas encore été atteinte, les chiffres semblent bons. Un test au dynamomètre du châssis a révélé que la Jesko Absolut a dépassé les 500 km/h avant d'atteindre le limiteur de régime, en neuvième vitesse. Cela suggère qu'il y a encore de la place pour une vitesse encore plus élevée...

C'est Christian von Koenigsegg lui-même qui a révélé la nouvelle lors d'un podcast de Top Gear. Pourquoi n'a-t-on pas encore effectué de test de vitesse de pointe avec une vraie voiture ? Deux raisons : trouver les bons pneus et un tronçon de route vide suffisamment long pour que la Jesko Absolut puisse se dégourdir les pneus. Le patron de l'entreprise a déclaré qu'il espérait que cela "se produirait bientôt", sans fournir de calendrier plus précis.

La tueuse de Bugatti ?

Lors de la présentation de la Jesko Absolute en mars 2020, Koenigsegg avait déclaré qu'elle serait la voiture la plus rapide jamais conçue par la marque suédoise. Cette dernière a promis de franchir la barrière des 480 km/h et de dépasser potentiellement les 490 km/h de la Bugatti Chiron Super Sport. Bien que les capacités maximales de la voiture n'aient pas encore été testées, elle a quelques records à son actif. C'est notamment le bolide de série le plus rapide à 400 km/h. De plus, aucun autre véhicule ne peut le battre dans le test du 0-400-0 km/h.

Quant à savoir où la Jesko Absolut pourrait libérer ses 1 578 chevaux et son couple de 1500 Nm, Christian von Koenigsegg n'a pas voulu en dire plus. Il a toutefois suggéré qu'il s'agirait probablement d'un tronçon fermé d'une route publique. Peut-être l'autoroute allemande ?

La course à la vitesse

Ce terrain de jeu a déjà permis à la Bugatti Chiron de rouler à 413 km/h à quelques reprises sans devoir à fermer la route. Bien sûr, dépasser les 480 km/h est beaucoup plus difficile et il faut aussi tenir compte du fait que Koenigsegg a obtenu l'autorisation des autorités allemandes pour avoir une section de l'autoroute à elle toute seule.

Nous vous rappelons que l'Agera RS a dépassé les 458 km/h sur une voie publique en 2017. Une voiture appartenant à un client a même atteint une moyenne de 447,23 km/h sur deux parcours d'une section fermée de 17 km de l'autoroute du Nevada avec le pilote d'usine Niklas Lilja au volant.

La Chiron SS pilotée par Andy Wallace a atteint les 490 km/h en 2019 sur la piste d'essai d'Ehra-Lessien en Allemagne. Il convient de souligner qu'il ne s'agit pas d'un record certifié par le Guinness puisque la course à grande vitesse a été effectuée dans une seule direction.