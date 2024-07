Le Jimny est devenu l'icône absolue du catalogue Suzuki. Mais pour l'instant, c'est fini : Avant que le légendaire tout-terrain ne soit suspendu dans sa forme actuelle en Europe, Suzuki Allemagne lance un modèle spécial baptisé Horizon.

Un tel nom fait remonter des souvenirs : Talbot Horizon, Forza Horizon. Suzuki veut probablement exprimer par-là que l'actuel Jimny se dirige vers l'horizon et donc vers la fin, au bout de six ans, pour des raisons d'émissions. L'édition spéciale limitée à 900 véhicules au total est disponible dès maintenant chez les concessionnaires Suzuki allemands participants.

Galerie: Modèle Suzuki Jimny "Horizon" (2024)

Suzuki

Les fans devront toutefois passer à la caisse. Un kit carrosserie complet confère au Suzuki Jimny Horizon, disponible au prix exorbitant de 32.340 euros, un look particulièrement robuste. Il comprend une calandre avant avec le sigle Suzuki, une protection anti-encastrement sur le pare-chocs avant, le kit de bas de caisse Adventure, des garde-boue flexibles sur les passages de roue ainsi qu'un enjoliveur de roue de secours, également orné du sigle Suzuki.

Le pack d'accessoires complet est accompagné d'un crochet d'attelage amovible. Le modèle spécial Horizon est basé sur le Jimny NFZ dans la ligne d'équipement "Comfort" avec boîte manuelle à cinq vitesses et est disponible exclusivement dans la couleur extérieure "Medium Gray".

Modèle spécial Suzuki Jimny "Horizon" (2024)

Le Suzuki Jimny a une longue histoire derrière lui. En 1970, son précurseur, le LJ10, a été lancé sur le marché comme premier véhicule de masse à traction intégrale dans le segment des petites voitures japonaises. Après d'autres extensions, le LJ80 a fêté sa première en 1978. Conçu pour le marché mondial, il a été vendu dans 109 pays au total.

Jusqu'alors, les tout-terrains étaient généralement considérés comme grands et lourds, mais la LJ80 (LJ = Light Jeep) changea durablement cette perception : avec des dimensions compactes, une transmission intégrale enclenchable, une boîte de vitesses intermédiaire avec démultiplication tout-terrain ainsi qu'un blocage de différentiel arrière, elle savait convaincre, surtout dans les forêts denses et sur les sentiers de montagne étroits.

L'"Eljot", comme l'appelaient affectueusement ses fans, a suscité dans ce pays un enthousiasme inattendu pour les voitures à quatre roues motrices. Pendant ce temps, Suzuki devenait la plus grande marque de véhicules tout-terrain en Allemagne et fondait toute une famille de 4x4 avec ce modèle tout-terrain à succès.

Suzuki SJ Samurai (1988)

Les petits artistes de l'escalade de Suzuki - avant tout le LJ, puis le Samurai et, à partir de 1998, le Jimny - n'ont pas seulement suscité l'intérêt de nombreux clients de l'industrie forestière et de la construction grâce à leurs talents tout-terrain et à leur fonctionnalité ; avec leur design puriste, ils ont également su conquérir un public jeune pour qui la joie de vivre et les loisirs actifs sont au centre des préoccupations.

Avec la quatrième génération lancée en 2018, le Jimny s'est encore réinventé, tout en conservant les caractéristiques qui ont fait le succès de ses prédécesseurs. Avec un poids à vide d'à peine 1 090 kilogrammes, le Jimny fait toujours partie des poids plumes du segment tout-terrain et ses dimensions compactes le rendent également très maniable.

La propulsion est assurée par un moteur à essence de 1,5 litre qui développe 75 kW (102 ch) et un couple maximal de 130 Nm. En combinaison avec un châssis en échelle robuste et une suspension rigide, la traction intégrale activable avec réduction tout-terrain permet de réelles qualités tout-terrain. Depuis 2021, Suzuki ne propose plus le Jimny qu'en version utilitaire avec deux places assises, un grand compartiment à bagages (volume de chargement de 863 litres) et un plancher de chargement plat.

Comment cela va-t-il évoluer ? Globalement, il existe désormais un Jimny cinq portes. Mais lui aussi a toujours sous le capot le moteur atmosphérique de 1,5 litre, qui pose des problèmes en Europe en termes de normes antipollution. La solution serait donc un turbo. Ou alors Suzuki profite de sa coopération avec Toyota.