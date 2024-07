Le lancement de la SU7 n'était que le premier pas de Xiaomi dans le monde de l'automobile.

Même pas un an après le lancement de la berline électrique, l'entreprise asiatique présente l'Ultra, un concept qui préfigure la version de production ultra-puissante qui prendra prochainement la piste au Nürburgring afin d'établir un nouveau record parmi les véhicules électriques du monde entier. Un déploiement de plus de 1 500 ch qui vise à battre la concurrence représentée par la Porsche Taycan.

Performance spatiale

Le groupe motopropulseur de la SU7 a plus de deux fois la puissance de la Xiaomi actuellement la plus performante. En effet, les trois moteurs électriques (les deux à l'arrière sont appelés « V8 » et celui à l'avant « V6 ») délivrent une puissance totale de 1 548 ch, avec un 0 à 100 km/h annoncé en 1,97 seconde et un 0 à 200 km/h parcouru en 5,96 secondes.

Xiaomi Xiaomi SU7 Ultra Prototype

La vitesse maximale est de 350 km/h, tandis que le freinage (physique) peut arrêter la voiture jusqu'à 2,36 G, ce qui lui permet de passer de 100 km/h à 0 en seulement 25 mètres, malgré un poids de 1 900 kg.

La carrosserie est principalement composée de panneaux en fibre de carbone et l'ensemble du package aérodynamique (y compris le grand aileron arrière) est capable de générer jusqu'à 2 145 kg d'appui à haute vitesse.

La Porsche Taycan dans le collimateur

Xiaomi n'a pas précisé la capacité de la batterie, se contentant d'indiquer qu'il s'agit d'une batterie CATL Qilin II, capable de se recharger de 0 à 80 % en 12 minutes grâce à son architecture de 897 volts.

De plus, selon la marque, la SU7 Ultra peut générer près de 1 100 ch même à 20 % de charge de la batterie, ce qui rendrait cette hypercar apte à effectuer des sessions sur piste même assez longues (à condition que le logiciel soit en mesure de gérer au mieux la température du groupe motopropulseur).

La première tentative sur le Nürburgring est prévue pour le mois d'octobre, Xiaomi visant à battre le temps de 7:07 de la Porsche Taycan. Pour l'instant, la marque ne prévoit pas de lancer un modèle de production, mais un éventuel record pourrait encore accroître la popularité de la SU7, ce qui amènerait Xiaomi à changer ses plans.