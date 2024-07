Les prix des voitures ont explosé ces dernières années. Une nouvelle étude montre que tout le monde ne peut pas se permettre de payer ces mensualités. Des données récentes de Cox Automotive montrent que les saisies de voitures ont augmenté de 23 % par rapport à l'année dernière. Il s'agit d'un bond considérable, qui porte les saisies à des niveaux jamais atteints depuis la période précédant la pandémie de COVID-19.

Les données ne font pas de distinction entre les achats de voitures neuves ou d'occasion, mais les prix sont élevés dans tous les cas. Cox Automotive indique que le prix de vente moyen d'un véhicule neuf en juin 2024 était de 48 644 dollars (soit environ 44 700 euros). Il s'agit d'une légère baisse par rapport au pic de 50 000 dollars (46 000 euros) atteint en 2022, mais après une période de baisse l'année dernière, les prix repartent régulièrement à la hausse. En ce qui concerne le financement, US News & World Report indique des taux d'intérêt moyens de 7,24 % pour les véhicules neufs et de 7,49 % pour les véhicules d'occasion. Si l'on entre dans le domaine des subprimes, les chiffres grimpent en flèche.

L'augmentation des saisies a en fait commencé l'année dernière, lorsque les politiques et les programmes conçus pour aider les gens à surmonter la pandémie ont pris fin. Mais une augmentation de 23 % est à la fois choquante et inquiétante, car elle pourrait être le signe avant-coureur d'une récession économique plus grave. Un phénomène similaire s'est produit au milieu des années 2000, à commencer par les impayés de prêts automobiles et de cartes de crédit. La bulle immobilière a éclaté et la décennie s'est achevée par la grande récession.

Même l'industrie automobile américaine, autrefois considérée comme trop importante pour faire faillite, n'est pas sortie indemne de cette période. General Motors et Fiat-Chrysler Automobiles ont fait faillite. Ford s'en est à peine sorti grâce à des prêts importants. Il a fallu des années pour que tout se rétablisse.

Cox Automotive prévoit que les saisies augmenteront légèrement jusqu'en 2025 avant de se stabiliser par la suite. Espérons que les choses s'améliorent dans tous les domaines.