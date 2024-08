En 2004, Ford a proposé une variante de sa peinture Mystic à changement de couleur pour la Mustang Cobra SVT, appelée Mystichrome. Proposée uniquement cette année-là, la Mystichrome est de nouveau disponible en option. Mais il y a un hic : Vous devez l'obtenir auprès de RTR Vehicles.

L'entreprise de produits de rechange amie de Ford propose désormais Mystichrome en tant qu'option de peinture Premium pour les nouvelles Mustang à partir de l'année-modèle 2024. C'est l'une des nombreuses couleurs disponibles sur la Mustang RTR, mais pour des raisons évidentes, c'est celle qui attire le plus l'attention. Mystichrome mélange le bleu, le violet, le vert, le marron et l'or en une seule finition. Selon l'endroit où vous vous trouvez et la façon dont la lumière frappe la voiture, vous pouvez ne voir que quelques couleurs ou toutes en même temps.

Mystichrome n'est pas tout à fait la même chose que Mystic, l'autre peinture à changement de couleur de Ford proposée uniquement sur la SVT Cobra 1996. Outre son aspect plus discret, Mystic intègre le même colorant que celui utilisé pour imprimer la monnaie américaine. Aujourd'hui encore, le simple fait d'obtenir une partie de la peinture pour des travaux de réparation nécessite l'intervention du gouvernement. Le Mystichrome, bien que complexe, n'est pas soumis aux mêmes restrictions.

"Il s'agit de donner aux propriétaires de RTR la possibilité d'exprimer leur individualité et leur passion d'une manière qui n'a jamais été possible auparavant sur une Mustang", a déclaré Vaughn Gittin Jr. de RTR. "Notre équipe a travaillé très dur pour offrir un choix de couleurs uniques, et j'adore toutes les couleurs que nous avons sélectionnées et rendues disponibles."

Comme vous pouvez l'imaginer, ce n'est pas une option de couleur bon marché. RTR l'indique comme une mise à niveau à 15 995 $, mais tout le monde ne peut pas l'obtenir. Mystichrome n'est disponible que sur les Mustangs RTR Spec 2 et Spec 3, et la production sera limitée à 1 000 véhicules.