South Pasadena, en Californie, est la première ville des États-Unis à remplacer sa flotte de véhicules de police à essence par des véhicules entièrement électriques. Le service avait annoncé l'an dernier qu'il passerait aux VE, et il vient de le faire avec l'ajout de 20 Tesla flambant neuves et de près de trois douzaines de chargeurs.

Il s'agit de dix véhicules de patrouille Model Y et de dix Model 3 qui seront utilisés pour les inspecteur et les tâches administratives. Tous ont été loués dans le cadre d'un contrat de 60 mois, puis modifiés par la division Up.Fit d'Unplugged Performance.

Pour que la flotte de 20 voitures de police entièrement électriques soit prête à tout moment, la ville a également installé 34 chargeurs de niveau 2 au service de police et au service d'incendie, dont 14 seront mis à la disposition du public. Un chargeur rapide à courant continu de niveau 3 sera installé dans le parking du département de la police pour accélérer les arrêts de charge.

En outre, South Pasadena s'est associée au programme Power Ready de la Clean Power Alliance (CPA) pour installer des panneaux solaires et des batteries de stockage qui alimenteront en électricité propre les nouvelles voitures de police électriques et serviront de réserve en cas de panne.

Le passage aux véhicules électriques permettra d'économiser environ 400 000 dollars sur dix ans, selon la ville de South Pasadena, qui estime que la décision de passer à une flotte de véhicules de police alimentés par des batteries était "une évidence". Les coûts d'exploitation devraient être réduits de moitié par rapport aux anciens véhicules de police fonctionnant à l'essence.

"Le passage à ces véhicules offre au département de police la possibilité d'acquérir un parc automobile de pointe. Cette initiative permet non seulement de disposer des véhicules les plus sûrs pour les agents et le personnel, mais aussi de réduire considérablement les coûts de carburant et d'entretien. Cette transition améliore les niveaux de service pour les habitants de South Pasadena en minimisant les temps d'immobilisation pour entretien que l'on rencontre généralement avec les moteurs à essence." - Brian Solinsky, chef de la police de South Pasadena.