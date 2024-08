Cela fait deux ans et demi que Toyota a pris d'assaut le Tokyo Auto Salon avec son très prometteur concept GR GT3. Pour rappel, il s'agit du successeur de la Lexus RC F GT3 qui sera lancée en course en 2026. Une nouvelle vidéo d'espionnage montre ce qui semble être sa contrepartie homologuée pour la route, qui portera un badge Lexus à la place.

Surpris en test au Japon sur le Fuji Speedway, propriété de Toyota, le mystérieux coupé haute performance n'a pas l'air aussi agressif que la GR GT3. La différence la plus notable entre les deux est l'absence d'un énorme aileron arrière. Nous ne voyons pas non plus l'échappement latéral de la voiture de course, tandis que le splitter avant n'est pas aussi proéminent.

Ailleurs, elle semble avoir des essuie-glaces normaux au lieu d'une seule pièce reposant sur le milieu de la vitre. À l'arrière, elle se débarrasse du diffuseur agressif de la GR GT3. Dans l'ensemble, nous avons l'impression que le package aérodynamique et le refroidissement ne sont pas aussi durs que sur la voiture de course de Toyota.

Il y a un peu plus d'un an, Rob Leupen, directeur de l'équipe Toyota WEC, a déclaré à notre site frère Motorsport.com que la voiture homologuée pour la route serait bien une Lexus. Il s'est abstenu de divulguer le nom du modèle, bien que les marques déposées et les rumeurs suggèrent qu'il portera le nom de "LFR". Le nouveau coupé hautes performances ne sera pas le successeur de la LFA, mais plutôt celui de la RC F. La machine à moteur Yamaha V-10 sera indirectement remplacée par une supercar électrique présentée dans l'Electrified Sport Concept.

Le concept de Toyota présentait une allure élégante et basse avec un capot allongé. Les prototypes camouflés aperçus par la suite lors d'essais sur les circuits de Motegi et Fuji Speedway au Japon suggèrent que quelque chose d'excitant est en préparation. La GR GT3 a également été vue il y a quelques mois en Belgique à Spa-Francorchamps, avec une allure nettement plus agressive que la version Lexus.

Quant à la motorisation de la voiture de sport phare, il pourrait s'agir d'un V8 à en juger par le son émis par la Toyota GR GT3. Nous ne pouvons pas entendre le bruit du moteur de la Lexus car la vidéo a été filmée de loin. Cependant, il semble y avoir assez de place sous le capot pour huit cylindres, et peut-être une paire de turbocompresseurs si la rumeur se confirme.

Étant donné que la GR GT3 participera au Championnat du monde d'endurance de la FIA (WEC) en 2026, la logique veut que Toyota dévoile le coupé prêt pour la course l'année prochaine. Nous pensons que la Lexus de route ne sera pas loin derrière.

Toyota GR GT3 Concept