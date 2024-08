Lorsque vous faites le plein, vous ne pensez pas vraiment à l'essence qui sort de la pompe et qui se déverse dans votre réservoir. Il suffit de choisir l'indice d'octane qui convient à votre voiture, et c'est tout, n'est-ce pas ? Faux. Selon les experts, la qualité du carburant premium que vous choisissez peut varier considérablement.

Total Seal Piston Rings, sur YouTube, explique la différence entre le supercarburant standard et le bon carburant que vous devriez mettre dans votre voiture. Légalement, tous les carburants vendus aux États-Unis doivent respecter le mélange LAC (Least Additive Concentrate) de l'EPA, qui exige une quantité minimale de composants détergents dans l'essence.

Mais il existe un autre niveau de qualité supérieure qui va au-delà du strict minimum. Il s'agit d'une norme appelée essence "Top Tier", créée par les équipementiers pour promouvoir un mélange plus sain des carburants disponibles. Pour qu'un carburant puisse être qualifié de "Top Tier", il doit répondre à une série de niveaux de qualité en matière de détergents et d'additifs qui vont bien au-delà des exigences LAC de l'EPA. Des constructeurs automobiles tels que BMW, Stellantis, General Motors, Ford, Mercedes-Benz, Honda, Toyota et Volkswagen parrainent tous le développement de l'essence Top Tier, selon le site web qui lui est consacré.

L'AAA a mené une étude indépendante comparant l'essence Top Tier au carburant répondant simplement aux exigences minimales de l'EPA. Elle a découvert que l'essence Top Tier laissait 19 fois moins de dépôts sur les pièces vitales du moteur telles que les injecteurs, les soupapes et les pistons au cours d'une simulation de 16 000 km.

L'accumulation de dépôts sur ces pièces finit par entraîner une dilution excessive du carburant dans l'huile, ce qui n'est pas bon, car cela entraîne une plus grande usure du moteur. Plus d'accumulation signifie également moins d'efficacité et de performances, il est donc préférable de la minimiser autant que possible. Si vous êtes du genre à vouloir garder votre moteur sain et exempt de dépôts, les avantages de l'utilisation de l'essence Top Tier sont évidents.

Toutes les stations-service ne proposent pas de l'essence de qualité Top Tier. Mais la plupart des grands noms - Shell, Mobil, Chevron, Sunoco, Exxon, 76, etc. - sont des détaillants participants.