Les constructeurs automobiles reviennent les uns après les autres sur les objectifs ambitieux qu’ils s’étaient fixés il y a quelques années en matière de véhicules électriques. Audi est le dernier en date à reconnaître que les ventes de voitures équipées de moteurs à combustion pourraient se poursuivre au-delà de la date butoir initialement prévue. En 2021, le constructeur aux quatre anneaux avait promis de passer aux véhicules exclusivement électriques d’ici 2033, mais il envisage désormais de conserver les véhicules à moteur thermique dans sa gamme pendant une période plus longue.

Dans une interview accordée au magazine Top Gear, Gernot Döllner, le PDG d'Audi, a souligné que la marque de luxe allemande devait rester "flexible". Il a fait cette déclaration dans le contexte d'une éventuelle décision de l'Union européenne de reporter, d'ici 2035, son objectif d'interdire la vente de nouveaux véhicules produisant des émissions "nocives". Cependant, le patron d'Ingolstadt, qui dirige également le développement technique, a ajouté que les véhicules électriques étaient la seule voie possible à long terme. Vraiment ?

"La législation stipule désormais que la voiture doit être sans émissions locales, et même les carburants électroniques ne sont d’aucune aide car ils ne se séparent pas de ces émissions. Si nous, en tant qu’êtres humains, pensons que nous devons changer nos émissions de CO2, la seule solution est un véhicule à batterie. L’Accord de Paris stipule que nous aurons besoin de la neutralité en CO2 d’ici 2050."

En attendant, Audi met davantage l'accent sur les véhicules hybrides rechargeables. Toutes les futures voitures à moteur à essence seront équipées d'une option PHEV. Döllner a reconnu que ces groupes motopropulseurs partiellement électrifiés resteront dans la gamme plus longtemps que prévu, car la transition vers les véhicules 100 % électriques ne progresse pas aussi rapidement que prévu.

Et chez les autres ?

Porsche, qui fait aussi partie du groupe Volkswagen, a fait une déclaration similaire il y a quelques jours. La marque a reconnu que la transition vers les véhicules électriques prend plus de temps que prévu mais maintient son objectif de faire en sorte que les voitures électriques représentent plus de 80 % des ventes d'ici la fin de la décennie, tout en expliquant que cela dépendra de la demande des clients. Dans cette optique, le Cayenne conservera son gros moteur V8 au-delà de 2030.

Du côté des anglais, Bentley souhaitait, tout en restant au sein du groupe VW, arrêter la production de voitures à essence d'ici 2030, mais ce ne sera plus le cas. Le nouvel objectif est fixé à 2033. De plus, le premier véhicule électrique de l'entreprise ne sortira plus en 2025, car ce modèle a été repoussé d'un an en raison de "problèmes liés à la plateforme" et de problèmes logiciels.

La semaine dernière, Volvo, le rival d'Audi, a également laissé entendre que les moteurs à combustion interne pourraient rester dans la gamme au cours de la prochaine décennie. Et ce, malgré l'objectif de la marque, annoncé en 2021, de devenir entièrement électrique d'ici 2030. Le constructeur suédois prévoit toujours de proposer une gamme exclusivement électrique dans six ans, mais l'adoption inégale des véhicules électriques dans le monde pourrait nécessiter un changement de plan. Pour jouer la carte de la sécurité, le PDG Jim Rowan a annoncé que de nouveaux investissements seraient réalisés dans les hybrides légers et les hybrides rechargeables .

En parlant de concurrents, Mercedes avait initialement prévu que les véhicules hybrides rechargeables et électriques représenteraient 50 % de ses ventes annuelles d'ici 2025. Cependant, après un examen de la réalité, le nouvel objectif a été ajusté pour atteindre cet objectif d'ici la fin de la décennie. Les voitures à l'étoile continueront d'être propulsées par des moteurs à essence "jusqu'aux années 2030". Auparavant, l'entreprise avait prévu de passer entièrement à l'électrique d'ici cette date "là où les conditions du marché le permettront".

En dehors du segment du luxe, Ford Europe n'abandonnera pas le moteur à combustion interne après cette décennie. L'objectif était de vendre uniquement des voitures particulières électriques à partir de 2030, mais le directeur opérationnel de la division d'électrification du modèle E de l'ovale bleu, Marin Gjaja, a admis que "c'était trop ambitieux".

Volkswagen, la marque sœur d'Audi, n'exclut pas de conserver la Golf de l'actuelle génération, à moteur thermique, dans sa gamme jusqu'à ce que l'UE interdise la vente de ces voitures. Cela pourrait se faire dans 10 ans, à condition que la législation reste inchangée jusqu'en 2035. La Golf de neuvième génération sera exclusivement électrique une fois qu'elle sera commercialisée vers la fin de la décennie, mais elle cohabitera pacifiquement avec la Mk8 à essence pendant de nombreuses années.

L'électrique représente-t-il vraiment l'avenir ? Pas au Japon !

Toyota, le plus grand constructeur automobile au monde (du moins par les chiffres), ne croit même pas à une transition complète vers les véhicules électriques. Il y a quelques mois, le président Akio Toyoda a déclaré que les véhicules électriques ne dépasseraient jamais 30 % de part de marché. Il pense que "les moteurs classiques resteront certainement", c'est pourquoi une nouvelle famille de moteurs à quatre cylindres en ligne est en préparation. Toyota s'est récemment alliée à Mazda et Subaru pour exprimer leur engagement à long terme envers la technologie thermique, en mettant l'accent sur les hybrides et les carburants neutres en carbone.

Les constructeurs automobiles traversent une période compliquée, peut-être la plus difficile de leur histoire. D’un côté, la réglementation plus stricte pousse les entreprises à investir dans les véhicules électriques pour réduire les émissions de leur flotte et éviter de lourdes pénalités. De l’autre, les voitures électriques restent considérablement plus chères et les infrastructures de recharge font toujours défaut.

En conséquence, de nombreuses personnes conservent leurs voitures à essence ou en achètent de nouvelles. Si les véhicules électriques représentent réellement l'avenir, alors le moteur à combustion interne est un mal nécessaire pour financer le développement d'une telle gamme de véhicules. Dans l'état actuel des choses, l'un ne va pas sans l'autre.