Koenigsegg prévoit toujours de faire une course de vitesse avec la Jesko Absolut, mais elle établit d'autres types de records en attendant. La Jesko Attack, axée sur la piste, a été couronnée véhicule de série le plus rapide sur le circuit emblématique de Laguna Seca. Le 18 août, elle a parcouru les 3,5 km du circuit en 1'24''860.

Ce n'était pas seulement la première sortie de l'hypercar à Laguna Seca, mais aussi celle du pilote. En effet, Markus Lundh, pilote d'essai de Koenigsegg, n'avait encore jamais roulé sur ce circuit californien vieux de 66 ans. Malgré ce terrain inconnu pour l'homme et la machine, la Jesko Attack a battu la Czinger 21C de seulement 0''58 seconde. Dans le même temps, la Czinger 21C a battu le record du tour d'une voiture de série sur le circuit des Amériques à Austin, au Texas, en devançant la Hennessey Venom F5 de 0''2 seconde.

Les images embarquées montrent Markus Lundh s'attaquant au difficile circuit de Laguna Seca et à son célèbre tire-bouchon. La bande-son que vous entendez provient d'un V8 biturbo de 5,0 litres développant 1 280 chevaux. Lorsque le moteur fonctionne à l'E85, la puissance est portée à 1 600 chevaux. Koenigsegg annonce un couple de 1 500 Nm.

Ce n'est pas le premier record établi par la Jesko Attack. Fin 2023, le pilote d'essai Niklas Lilja a bouclé le Gotland Ring en Suède en 2'56''97. Il a ainsi gagné près de huit secondes sur l'ancien record détenu par une Porsche 911 GT3 RS MR.

La version Attack se reconnaît facilement à son énorme aileron arrière, alors que la version Absolute est dotée d'une paire d'ailerons. La variante haute vitesse a récemment établi un record en passant de 0 à 400 km/h et en revenant à 0 en 27''83 secondes, améliorant les performances de la Rimac Nevera de 1,33 seconde. Cependant, il existe une nouvelle Nevera R hardcore, plus puissante et moins lourde, qui pourrait bientôt partir à la chasse aux records.

Koenigsegg Jesko Absolute

Bien sûr, le record le plus excitant de tous est celui de la vitesse de pointe. Koenigsegg a fait ses calculs et estime que la Jesko Absolut franchira allègrement la barre des 480 km/h. Un récent essai au banc d'essai du châssis a révélé une vitesse théorique de 500 km/h avant d'atteindre le limiteur de régime en neuvième vitesse, ce qui laisse supposer qu'il y a encore de la place pour plus.

La Bugatti Chiron Super Sport débouchée a atteint 490 km/h, mais dans une seule direction, ce qui ne constitue pas un record Guinness. Néanmoins, nous sommes certains que Koenigsegg, Hennessey et SSC voudront battre ce record. Bugatti n'est plus à la recherche de records de vitesse, mais le Tourbillon à seize cylindres n'est pas vraiment lent puisqu'il peut atteindre 445 km/h.