Si vous aimez le rallye, l'Eifel Rallye Festival devrait figurer sur votre liste de choses à faire. Depuis une dizaine d'années, cet événement de rallye par étapes, organisé en Allemagne, met en scène certaines des voitures de rallye les plus légendaires de la planète. Les spectateurs ont ainsi l'occasion de voir des véhicules emblématiques des 60 dernières années rouler à la limite de leurs capacités.

L'Eifel Rallye Festival 2024 vient d'avoir lieu, et les participants de cette année n'ont pas déçu. La chaîne YouTube Zero Understeer était sur place pour capturer toutes les voitures en train de déraper et de s'enflammer. Vous aurez du mal à arrêter de regarder une fois que vous aurez commencé.

Les concurrents du rallye sont très variés, mais nous vous garantissons que chaque voiture suscitera des sentiments d'excitation. Il y a de vraies voitures de rallye du groupe B, comme la Lancia Delta S4 et la Ford RS200, et des voitures plus récentes des années 1990, comme les Subaru Impreza et les Mitsubishi Lancer Evolutions. Parmi les autres voitures remarquables, citons une Porsche 911 GT3, une Ferrari 308, une BMW M3 de la génération E30 et une Lancia Stratos du groupe 4. Il y a également un bon nombre de Ford Escort, de Mercedes 190E et de voitures à hayon françaises.

La voiture la plus intéressante du lot est sans aucun doute la Toyota 222D entièrement noire. L'un des dix prototypes en circulation, elle était censée être la voiture de combat du groupe B de la société, vaguement basée sur la MR2 et équipée de la transmission intégrale de la Celica GT-Four, qui n'avait pas encore été dévoilée à l'époque. Elle n'a jamais été présentée en compétition, le Groupe B ayant été dissous juste avant son lancement. Mais elle est là, au Rallye Eifel, nous montrant ce qui aurait pu être.