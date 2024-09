Hoonigan s'est placée sous la protection du droit des faillites (chapitre 11) dans l'État du Delaware. L'entreprise espère restructurer ses activités et sortir de la procédure dans les deux mois, sous la propriété majoritaire d'un groupe de ses prêteurs actuels. Elle cherche également à se libérer de 1,2 milliard de dettes et à obtenir environ 570 millions de dollars de nouveaux capitaux, ce qu'elle souhaite réaliser dans le cadre d'un accord de soutien à la restructuration qu'elle a déjà conclu avec un grand nombre de ses créanciers.

Hoonigan est devenu le visage de Wheel Pros, LLC, en octobre 2023 dans le cadre d'un changement de marque. Wheel Pros, une société fondée en 1994 qui conçoit et vend des roues, des pneus et des accessoires pour le marché secondaire, a fusionné avec Hoonigan en septembre 2021 dans le cadre d'une série d'acquisitions post-pandémiques à un moment où la société "connaissait une croissance énorme", selon la déclaration sous serment du PDG Vance Johnston accompagnant le dépôt de bilan, qui donne un aperçu des opérations en difficulté.

Chronologie des acquisitions de Wheel Pros d'après la déclaration sous serment de Vance Johnston, PDG de Hoonigan.

Avant tout cela, Clearlake Capital avait acquis Wheel Pros en avril 2018, réalisant cinq acquisitions entre juin 2018 et décembre 2020. Les efforts d'expansion de l'entreprise avant sa fusion avec Hoonigan comprenaient également l'achat de deux installations aux États-Unis en 2018 et 2020, pour un coût de 12 millions de dollars plus des investissements supplémentaires, mais ils n'étaient pas financièrement viables. Wheel Pros a dû se séparer d'une partie importante de l'une d'entre elles fin 2021 et a entièrement fermé l'autre début 2023.

Hoonigan et les nombreuses autres entreprises et filiales qui ont connu une croissance pendant la pandémie en ont également souffert en raison des contraintes de la chaîne d'approvisionnement et de la hausse des taux d'intérêt. Les coûts ont grimpé en flèche pour l'entreprise, comme celui de l'aluminium, qui, selon M. Johnston, a doublé entre 2020 et 2022 en raison de l'explosion de la demande.

Le chiffre d'affaires est passé de 844 millions de dollars en 2019 à 1,5 milliard de dollars en 2022. Cependant, ce niveau de demande a chuté en 2023. Les recettes ont chuté et l'entreprise a commencé à ne pas atteindre ses objectifs en matière de bénéfices. Selon M. Hoonigan, la mise en œuvre de l'ASR permettra à l'entreprise d'améliorer son bilan et de poursuivre ses activités normales sans affecter les employés, les clients, les vendeurs ou les fournisseurs. L'avenir de l'entreprise est désormais entre les mains du tribunal.