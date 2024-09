Nissan propose en Australie une ligne de finition appelée Warrior. Il s'agit d'une amélioration tout-terrain que la compagnie propose actuellement sur le Navara et le Patrol, et qui pourrait s'appliquer à la sportive Z. Le constructeur a récemment déposé une marque auprès d'IP Australia pour le nom Z Warrior.

Une version surélevée de la Z n'en ferait pas pour autant un monstre. Porsche a la 911 Dakar et Lamborghini a livré la Huracan Sterrato, alors pourquoi la Z ne pourrait-elle pas se joindre à la fête ? L'année dernière, le constructeur nous a donné un aperçu de la Safari Rally Z Tribute, qui'inspirait de la Datsun 240Z qui a remporté le Safari Rallye d'Afrique de l'Est en 1971.

Tommy Pike Customs a construit le concept, qui est monté deux pouces plus haut que la voiture standard, avec des jantes prototype Nismo Safari de 17 pouces et des pneus Yokohama Geolander M/T G003. Des éclairages supplémentaires sur le capot, le pare-chocs inférieur et à la base des montants A lui confèrent une allure de voiture de rallye.

Elle a également bénéficié d'un réglage qui a permis au moteur V-6 biturbo de 3,0 litres de dépasser les 400 chevaux. Les voitures de sport ne se vendent pas beaucoup, de toute façon, et une Z robuste serait encore plus marginale, mais ce serait génial de voir une autre voiture de sport de haute volée s'ajouter à la liste. On espère qu'elle bénéficiera de certains avantages comme une suspension surélevée, une protection du soubassement, de nouveaux pare-chocs et bien d'autres choses encore, tout comme les autres modèles Warrior.

Bien que Nissan soit ouvert à l'expansion de la gamme Warrior en Australie, le constructeur n'a pas confirmé que ses efforts porteraient sur la voiture de sport. Si Nissan améliore la Z à la mode Mad Max, nous espérons qu'ils l'exporteront également chez nous !