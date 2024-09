Dans le monde de l'automobile, les Restomods sont sur la corde raide. Les ateliers qui en font trop peu sur une voiture peuvent avoir l'impression de la surfacturer sans raison, tandis que ceux qui en font trop feront dire aux gens qu'ils ont gâchés une bonne chose. DRVN Automotive semble avoir trouvé un équilibre parfait avec son premier restomod, la 355 by Evoluto.

DRVN Automotive est un groupe de marques basé au Royaume-Uni qui travaille depuis des années avec des constructeurs classiques pour développer et produire des véhicules. Pour la première fois, il a décidé de se diversifier et de créer un produit pour lui-même en utilisant une nouvelle marque sous son égide : Evoluto Automobili.

S'il est facile de moderniser l'électronique et d'augmenter la puissance d'un véhicule vieux de 30 ans, adapter le design de la Ferrari F355 à l'ère moderne a été une tâche ardue, explique Iain Muir, PDG de DRVN.

"Toutes les voitures relèvent d'une préférence personnelle, n'est-ce pas ?" a déclaré Iain Muir à Motor1. "Et il y a toujours des puristes qui ne veulent rien changer à une voiture. Nous avons laissé Ian Callum s'occuper du style."

Peyton Guercio (@guercio.visuals) / DRVN Automotive Peyton Guercio (@guercio.visuals) / DRVN Automotive

Callum est une légende dans le monde de l'automobile. Responsable de la conception d'icônes telles que l'Aston Martin Vanquish et la Jaguar F-Type, il dirige aujourd'hui son propre studio, Callum Designs.

"C'est l'un des plus grands designers automobiles de tous les temps", déclare M. Muir. "Lorsque nous avons eu nos réunions de révision de la conception avec eux, et que nous nous sommes longuement assis avec lui à de nombreuses reprises, nous étions conscients que [la F355] était naturellement une très belle voiture."

"Mais les techniques de fabrication modernes du XXIe siècle permettent d'en faire plus avec les lignes d'une voiture et avec la sculpture d'une voiture que ce que l'on pouvait nécessairement faire à l'époque où la voiture a été lancée. Et c'est en utilisant ces capacités modernes que l'on peut accentuer ce que l'on voit."

La 355 by Evoluto se présente donc davantage comme une « F355 Plus » que comme une nouvelle version entièrement moderne de l'icône des années 1990. Ni la forme ni la carrosserie n'ont changé. Il y a toujours des phares pop-up et quatre beaux feux arrière ronds. L'évolution la plus évidente se situe à l'arrière, où le groupe de feux arrière et le diffuseur ont été redessinés. Les jantes sont de nouvelles jantes de 19 pouces à cinq branches séparées qui enveloppent des freins Brembo massifs.

Peyton Guercio (@guercio.visuals) / DRVN Automotive

En regardant de plus près, vous commencerez à apercevoir d'autres changements. Des prises d'air supplémentaires ont été ajoutées au-dessus des phares et sur les hanches arrière, afin d'améliorer la circulation de l'air. Les écopes latérales du moteur sont plus grandes. La carrosserie est plus large d'un pouce et demi, ce qui donne à la voiture une allure plus définie et plus agressive.

"Mais elle reste immédiatement reconnaissable comme une 355", précise M. Muir.

Si la plupart des améliorations extérieures sont résolument subtiles, les améliorations sous la carrosserie sont bien plus importantes. DRVN utilise une voiture donneuse pour conserver le numéro d'identification d'origine, la dépouillant jusqu'au châssis en acier nu avant de corriger toutes les imperfections. Ensuite, de la fibre de carbone structurelle est ajoutée pour améliorer la rigidité.

"Notre équipe de conception et d'ingénierie a passé le châssis dans un logiciel d'ingénierie assistée par ordinateur, et nous l'avons plié virtuellement pour voir où se trouvaient les points forts et les points faibles du châssis, en utilisant là encore une technologie qui n'était pas disponible à l'époque", explique M. Muir. "Cela nous a montré plusieurs zones de la voiture dont nous voulions améliorer la rigidité."

Peyton Guercio (@guercio.visuals) / DRVN Automotive Peyton Guercio (@guercio.visuals) / DRVN Automotive Peyton Guercio (@guercio.visuals) / DRVN Automotive

Ces zones sont collées et fusionnées avec des panneaux structurels en fibre de carbone, façonnés pour s'adapter parfaitement au châssis d'origine. Ces pièces se trouvent à des endroits tels que la cloison arrière, les jupes latérales et même le bouclier arrière. Le panneau en carbone qui maintient les feux arrière est désormais un élément structurel du châssis, tout comme le couvercle du hayon arrière. La rigidité en torsion s'en trouve améliorée de 23 %, explique M. Muir.

Par ailleurs, l'ensemble de la voiture est encore 100 kg plus léger qu'une F355 standard, pour un poids à vide de 1 250 kg. Cela est dû à l'utilisation massive de carbone pour les panneaux de carrosserie.

"Tout ce qui n'est pas le châssis de base, qui comprend le toit et les contreforts arrière, est en fibre de carbone", explique M. Muir. "Les pare-chocs sont entièrement en carbone, ainsi que les portes, les ailes et tous les substrats intérieurs."

Malgré tout le carbone, Muir affirme que la majeure partie de la perte de poids peut être attribuée à l'intérieur revu et corrigé. Si, à l'extérieur, la 355 ressemble beaucoup au modèle original, l'habitacle a été entièrement revu et modernisé.

"Il n'y a pas un seul substrat d'origine conservé à l'intérieur", explique M. Muir. "Tout est neuf, à l'exception du tableau de bord. Et tout est en fibre de carbone. Nous l'avons fait pour deux raisons : D'une part, pour des raisons de légèreté et de solidité. Mais l'autre raison, c'est que nous voulons que chaque voiture soit une commande unique pour les clients."

Peyton Guercio (@guercio.visuals) / DRVN Automotive Peyton Guercio (@guercio.visuals) / DRVN Automotive

"Nous avons donc conçu tous les substrats en interne de manière à ce qu'ils puissent être en fibre de carbone ou recouverts d'Alcantara ou de cuir, afin d'offrir aux clients autant d'options que possible pour qu'ils puissent marquer la voiture de leur empreinte."

Le groupe motopropulseur a lui aussi fait l'objet d'une sérieuse mise à jour. L'emblématique V8 3,5 litres à cinq soupapes est toujours présent, mais il est essentiellement nouveau.

"Il y a plus de 200 nouveaux composants dans le moteur lui-même, et nous avons percé la tête pour augmenter le débit d'air, et [installé un] système d'allumage à bobine sur bougie", explique M. Muir. "Nous avons redessiné et repensé de nombreux composants."

Le résultat est une puissance de 414 chevaux sur le banc d'essai, soit environ 100 chevaux de plus que le moteur équivalent construit en usine. C'est beaucoup pour une voiture qui pèse moins qu'une GR86 flambant neuve. Mais ce n'est pas tout. DRVN prévoit de proposer en option une mise à niveau à 500 ch pour les clients qui souhaitent encore plus de puissance.

"Les modifications apportées sont encore plus importantes", explique M. Muir. "Nous augmentons la cylindrée du moteur à 3,9 litres et il y aura de nouveaux pistons."

Peyton Guercio (@guercio.visuals) / DRVN Automotive

Toutes les 355 by Evoluto seront équipées de série de la boîte de vitesses manuelle à six rapports de la F355, spécifiée par l'équipementier. Contrairement au reste de la voiture, rien n'est modifié à l'intérieur ou à l'extérieur.

"En ce qui concerne la boîte de vitesses, nous n'y apportons aucune modification", explique Muir à Motor1. "Ce que nous faisons, c'est la démonter complètement et la remettre à neuf comme à l'usine, puis la remonter dans la voiture, prête à être utilisée par le client."

Avec un prix de départ de 922 000 $ (824 000 €) plus le prix d'une voiture donneuse, la 355 d'Evoluto est plus chère que la plupart des nouvelles Ferrari. Pourtant, les acheteurs intéressés sont déjà dirigés vers une liste d'attente pour la série prévue de 50 voitures.