TechArt ne cesse de surprendre lorsqu'il est question de Porsche 911. Le préparateur allemand a préparé une Turbo S très spéciale pour célébrer les 50 ans des moteurs Turbo de la firme de Zuffenhausen.

Baptisée GTstreetR Monochrome, cette série limitée ne compte que 20 exemplaires, tous dotés d'un moteur boxer 3.8 boosté à plus de 800 ch.

La Porsche la plus sauvage

TechArt ne donne pas beaucoup de détails sur le potentiel de son œuvre, mais les informations principales suffisent à la rendre très intéressante aux yeux des collectionneurs et de ceux qui ne dédaignent pas de faire fréquemment des tours de piste, peut-être au Nürburgring.

Porsche 911 Turbo S Monochrome par Techart Le nouveau diffuseur et le pare-chocs modifié par TechArt

En effet, la GTstreetR Monochrome est capable d'atteindre une vitesse de pointe de 350 km/h. L'accélération de 0 à 100 km/h n'est pas mentionnée, mais il est probable que les 150 ch supplémentaires par rapport à la Turbo S de départ ont encore réduit le temps au chronomètre par rapport aux 2,7 secondes du modèle « de base ».

La Turbo S se met au sport

Le kit de style choisi par TechArt est volumineux, mais ne porte pas atteinte à la pureté des formes de la Porsche. La GTstreetR Monochrome se distingue par des pare-chocs plus grands avec des appendices en fibre de carbone et un aileron spécifique en forme de queue de canard.

Porsche 911 Turbo S Monochrome by Techart, l'intérieur

Les passages de roues et les jupes ont un aspect spécifique, tandis que les roues (21' à l'avant et 22' à l'arrière) sont spécialement conçues pour ce modèle et présentent une construction en composite. Le capot avant en fibre de carbone est également spécifique, avec un design particulier dédié à cette version.

L'intérieur est tout aussi exclusif, avec l'utilisation intensive de cuir et d'alcantara pour amplifier le sentiment de luxe et de sportivité déjà présent dans la Turbo S.

TechArt n'a pas communiqué le prix des différentes modifications sur cette Porsche, mais nous pensons qu'elles ne sont pas une grosse affaire pour les propriétaires de Turbo S, cette dernière étant proposée à partir de 283 000 euros environ (hors accessoires).