Hoosier, un fabricant de pneus connu pour produire exclusivement des pneus de course, vient de dévoiler son tout premier modèle homologué pour la route. Il s'appelle "TrackAttack Pro" et est conçu pour exceller dans des conditions sèches et pour rouler aussi bien sur la route que sur la piste grâce à son indice d'usure de la bande de roulement, égal à 200.

Hoosier a mis en avant le pneu d'été, aux performances extrêmes, dans une courte vidéo promotionnelle (ci-dessus), soulignant une nervure centrale optimisée pour des performances de freinage accrues et meilleures dans les virages.

Attention aux rivaux

Le TrackAttack Pro est disponible en 46 tailles pour des jantes allant de 15 à 21 pouces. Ce pneu rejoint une longue liste de concurrents dans le segment populaire, comme le Bridgestone RE-71RS, le Yokohama A052 et le Falken RT660. Les pneus sont de plus en plus rapides et davantage d'options dans la catégorie et d'autres axés sur la performance sont proposées aux clients. Voici ce qu'a déclaré la marque au sujet de son nouveau produit :