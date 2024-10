En général, il est impossible d'acheter une voiture dotée d'une technologie de course expérimentale, mais cette Lotus Esprit 'Essex' Turbo de 1980 n'est pas une voiture de route ordinaire. Elle a commencé sa vie en tant que modèle de pré-production prêté à DeLorean. Elle est revenue chez Lotus quelques années plus tard lorsque Lotus Engineering a équipé le coupé d'une suspension active expérimentale conçue pour la Formule 1.

La voiture, peinte dans les couleurs spéciales de John Player, sponsor de Lotus F1 à l'époque, a pris la route pour une série d'activités promotionnelles, notamment une apparition dans l'émission Top Gear avec le pilote de F1 Nigel Mansell. Cependant, après que la voiture ait terminé sa tournée, Lotus l'a rangé dans un hangar et l'a mise à l'abri jusqu'à ce que Proton devienne le propriétaire de l'entreprise en 1996.

Proton voulait que le prototype soit détruit, mais Brian Angus, le responsable de la plateforme Esprit, l'a gardé caché, le déplaçant continuellement à plusieurs endroits sur le site. La voiture n'a pas revu la lumière du jour jusqu'en 2005, lorsque Angus a trouvé un cadre supérieur qui a reconnu l'importance de la voiture. La Lotus a reçu quelques soins avant d'être exposée à l'usine.

Les problèmes financiers de Lotus ont contraint la société à vendre l'Esprit "Essex" Turbo expérimentale en 2016, à un ancien ingénieur de développement de Lotus et à son fils. Ils ont dépensé plus de 70 000 euros pour restaurer le véhicule, ce qui comprenait des révisions complètes du moteur et de la boîte de vitesses, un nouveau câblage, une remise à neuf complète des freins, un nouveau système d'échappement, et bien plus encore. Les décalcomanies d'origine peintes à la main ont été conservées et l'intérieur a été restauré.

La suspension active et le tableau de bord de la voiture sont toujours présents dans le coupé, mais ils ne sont pas entièrement opérationnels. Heureusement, le vendeur a trouvé une entreprise capable de résoudre le problème, et il serait toujours intéressant de posséder une voiture expérimentale comme celle-ci, même si la suspension ne fonctionne pas

La maison de vente aux enchères H and H s'attend à ce que la Lotus Esprit "Essex" Turbo 1980 avec la suspension active se vende entre 83 300 et 95 000 euros.