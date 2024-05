Vous vous souvenez de cette Lotus Evija X que nous avions vue l'année dernière en train de faire des essais au Nürburgring ? Elle est enfin disponible. Unique, cette bête électrique est une version réservée à la piste. Elle détient un record très particulier : celui du véhicule le plus rapide sur la Nordschleife avec le châssis d'une voiture de série. Laissez-nous vous expliquer.

Elle a bouclé le tour en 6 minutes et 24 secondes, soit 11 secondes de moins que la Mercedes-AMG One. Cette dernière, équipée d'un moteur F1, est la voiture homologuée la plus rapide à n’avoir jamais roulé sur le circuit du Nordschleife. Cependant, la Lotus Evija X n'est pas la voiture la plus rapide à boucler un tour de l'enfer vert. La Volkswagen ID.R a fait 6:05 tandis que la Porsche 919 Hybrid Evo reste invaincue, avec un temps incroyable de 5:19.

En effet, ni l'ID. R ni la 919 Hybrid Evo n'ont de lien avec des modèles de série, Lotus peut se vanter des performances de l'Evija X. Il convient de noter qu'il y a déjà eu une autre voiture plus rapide que la Lotus en dehors de ces deux-là. En 1983, Stefan Bellof a conduit la 956 à un tour de 6:11. La même année et avec la même voiture, Jochen Mass a franchi la ligne d'arrivée en 6:16.

L'Evija X devrait retourner sur le Nürburgring et tenter de gagner des secondes sur son chrono déjà impressionnant. La performance réalisée en octobre 2023 l'a été sur une piste humide, il y a donc de la place pour l'amélioration. Lotus indique que nous devrions "surveiller cet espace" en ce qui concerne un temps "potentiellement meilleur."

Une vitesse limitée électroniquement à 350 km/h

Outre l'aérodynamique folle avec son énorme aileron, la voiture de piste est équipée de pneus slicks Pirelli, de nouveaux amortisseurs et de freins en fibre de carbone. Sous la carrosserie, on retrouve le même châssis en fibre de carbone et le même système de quadrimoteurs développant une puissance de 2 011 chevaux et un couple de 1 257 livres-pieds que sur l'Evija homologuée pour la route. Les quatre moteurs électriques tirent leur énergie d'une batterie relativement petite de 70 kWh montée au milieu des sièges.

Lotus annonce un 0 à 100 km/h en moins de trois secondes et un 100 à 200 km/h en moins de trois secondes également. Le passage de 200 à 300 km/h se fait en moins de quatre secondes. La voiture de route est électroniquement limitée à 350 km/h. L'Evija de route est entrée en production plusieurs années après ses débuts, et seuls 130 exemplaires seront assemblés.