Nous sommes à quelques mois du lancement par Acura de son petit crossover ADX. Ce dernier sera le nouveau point d'entrée de la marque de luxe sous le RDX, et sa taille sera similaire à celle du Honda HR-V. Nous ne connaissons pas encore tous les détails, mais ces nouvelles images teaser offrent un premier aperçu du petit SUV de luxe.

L'ombre d'une seule image de l'arrière de l'ADX suggère qu'il conservera le langage stylistique actuel de la marque. Les minces accents LED des feux arrière sont directement inspirés de la grande ZDX, et un subtil becquet se détache du toit. On peut même voir le badge ADX sur le côté droit du pare-chocs et un badge A-Spec sur le côté gauche.

Acura

Plus intéressant encore, Acura montre l'intérieur de l'ADX. Il est équipé d'un immense toit ouvrant en verre qui s'étend aux deux rangées, de sièges ventilés en cuir blanc avec des surpiqûres bleues et d'un système audio Bang & Olufsen haut de gamme. Même si l'ADX sera le plus petit SUV d'Acura, il semble très spacieux.

La bonne nouvelle est que l'Acura ADX utilisera un moteur à essence. Le constructeur promet un quatre cylindres turbocompressé très puissant, similaire au 1,5 litre utilisé dans la berline Integra. Ce moteur développe 200 chevaux et est associé à une CVT ou à une boîte de vitesses manuelle. Nous ne nous attendons pas à ce qu'Acura propose une option manuelle sur l'ADX (mais on ne sait jamais).

Acura Acura

Acura prévoit d'autres SUV après l'ADX, notamment une version électrique du MDX à trois rangées de sièges et un coupé SUV élégant basé sur le concept Performance EV qui a été présenté plus tôt cette année à Monterey. Ce concept a également introduit un nouveau langage de conception qui pourrait s'étendre aux futurs modèles après l'ADX.