Avec un prix de base d'environ 19 000 euros, le DR 5.0 est certainement l'un des SUV du segment B les plus abordables de sa catégorie. Avec ses 4,32 m de long, le 5.0 est spacieux, même pour les besoins d'une famille, et son équipement de série est très complet. Pour en savoir plus sur l'intérieur du DR, examinons-le en détail.

DR 5.0, le tableau de bord

Le tableau de bord présente une disposition classique avec la « paupière » du tableau de bord abritant un combiné d'instruments mixte analogique-numérique à partir duquel s'affichent les principales informations de conduite. Au centre, en revanche, se trouve le système d'infodivertissement avec un écran de 12,3 pouces qui permet de gérer la navigation, la connectivité, la climatisation bizone et l'intégration d'Apple CarPlay et d'Android Auto (sans fil dans la version haut de gamme).

Le système de caméra à 360° (de série sur le modèle à transmission automatique CVT), qui reproduit la vue d'un drone pour mieux comprendre les espaces de manœuvre, est également très pratique.

Sous l'écran central du 5.0 se trouvent des commandes physiques pour la climatisation et une station de recharge sans fil pour le smartphone. Les sièges sont bien faits et disposent d'un réglage électrique en six directions. Enfin, le toit ouvrant panoramique ajoute une sensation d'aération dans l'habitacle.

DR. 5.0, finitions et matériaux

L'intérieur du DR comporte de nombreux éléments en plastique dur, mais le design est néanmoins soigné. On a donc l'impression d'un intérieur qui met l'accent sur le concret sans être excessivement « ennuyeux » à l'œil.

DR 5.0, un détail des sièges

Les sièges et le volant sont recouverts de similicuir, tandis que des surpiqûres contrastées confèrent au tableau de bord une touche de sophistication supplémentaire. En outre, des bouches d'air conditionné se trouvent à l'arrière, ce qui n'est pas toujours le cas chez les concurrents.

DR 5.0, l'espace

À l'arrière, il est particulièrement confortable pour deux personnes, tandis que le coffre est dans la moyenne de la catégorie. En effet, la capacité minimale est de 450 litres, tandis que le rabattement des sièges arrière en mode 60:40 porte cette capacité à 1 100 litres.

DR 5.0, le coffre

À titre de comparaison avec la concurrence, le Dacia Duster (l'un des modèles les plus vendus du segment), dont la capacité commence à 430 litres dans la version full hybrid, propose jusqu'à 517 litres dans le modèle GPL.