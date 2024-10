La Ferrari Roma, bien qu'elle ne fasse pas l'unanimité côté design, est une superbe voiture de sport, avec ses lignes élancées et un profil magnifique. Mais cette Roma Spider, unique en son genre avec son cuir Nappa, ses accents en bois et ses détails spéciaux gravés au laser, est encore meilleure !

Ferrari

Ferrari a collaboré avec "Montblanc" pour cet exemplaire inspiré du stylo Meisterstück (oui, vous avez bien lu) du fabricant. Il s'agit de l'un des nombreux modèles spéciaux, de Ferrari, créés dans le cadre du programme de personnalisation Tailor Made.

Ferrari a par exemple utilisé la gravure au laser sur de nombreux éléments. Cette Roma arbore un motif de rose des vents et les coordonnées géographiques de Maranello gravées sur le capot. Le constructeur automobile a également utilisé des fils de pneus recyclés pour les coutures intérieures, de l'aluminium recyclé pour certaines parties de la carrosserie et du cuir Nappa sans chrome pour les sièges et le tableau de bord.

Le bois : le véritable atout

Mais la pièce maîtresse est le bois : Ferrari a utilisé du bois d'origine contrôlée pour le couvre-caisse, les seuils latéraux et le plancher arrière. Les tapis de sol avant ont même une texture de bois assortie et les seuils en bois sont ornés de badges Ferrari dorés, de chaque côté.

Ferrari Ferrari

La voiture arbore une jolie peinture Oro Mida que vous ne trouverez pas sur de nombreuses Ferrari modernes, et elle est livrée avec un stylo Meisterstück assorti de la même teinte. Ce dernier, unique en son genre, présente des accents en or massif "Au750" travaillés à la main et recouverts de platine, ainsi qu'un motif de conception personnalisé qui correspond à celui que l'on trouve sur le capot de la Roma.

Cette Roma très spéciale ne sera pas vendue à un client, du moins pas encore. La voiture sera exposée dans le cadre d'une exposition "One of a Kind" (Unique en son Genre) au musée Enzo Ferrari, en Italie. On ne peut qu'imaginer le coût de sa création...