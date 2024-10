À partir de 2025, la moyenne des émissions de chaque marque de voiture vendue en Europe ne pourra pas dépasser 95 g/km de CO2, sous peine de lourdes amendes. Ce n'est pas un mince problème pour les constructeurs, qui demandent à l'UE de repousser cette limite.

Des demandes qui opposent Stellantis à l'Acea (Association des constructeurs européens d'automobiles), convaincue que les exigences de ses collègues sont surréalistes. Quelle est donc la solution pour le groupe dirigé par Carlos Tavares ? Simple : produire moins de voitures à moteur thermique et privilégier les modèles à batterie. C'est ce qu'a déclaré Jean-Philippe Imparato, ancien numéro un d'Alfa Romeo et depuis peu nouveau COO (Chief Operating Officer) de Stellantis Europe.

Objectif doublé

Les propos du dirigeant français ont été rapportés par Automotive News, qui l'a interviewé à l'occasion du Mondial de l'Automobile de Paris 2024.

M. Imparato a déclaré que l'objectif de Stellantis est de doubler la part des ventes de voitures électriques pour atteindre 24 % d'ici 2025. Le problème réside toutefois dans la demande, qui est encore trop faible dans de nombreux pays européens. "Comme nous ne produisons des véhicules que sur commande, nous assemblerons autant de moteurs à combustion interne que nécessaire pour maintenir la part des véhicules électriques au niveau requis", a déclaré M. Imparato.

Jean-Philippe Imparato avec l'Alfa Romeo Tonale

Tout cela en encourageant la vente de voitures électriques, mais en examinant chaque marché individuellement. Selon le nouveau COO, il y aura en effet des demandes calibrées en fonction de la pénétration des modèles BEV dans les différents pays de l'Union. L'Espagne et l'Italie, par exemple, où les voitures électriques sont en difficulté, ne devront pas atteindre 20 % des immatriculations, tandis que les Pays-Bas (un marché fort pour les modèles rechargeables) devront peut-être atteindre 50 %. L'union fait la force, jamais comme dans ce cas.

Stellantis elle-même offrira des incitations aux concessionnaires, prêts à récompenser ceux qui parviendront à augmenter les ventes de BEV.

Leapmotor C10 Leapmotor B10 au Mondial de l'Automobile de Paris 2024

L'aide de Leapmotor

Avec plusieurs modèles électriques dans sa gamme, Stellantis bénéficiera de l'aide de Leapmotor, la marque chinoise détenue à environ 20% par le Groupe et récemment lancée en Europe. Elle a commencé avec les C10 et T03, qui seront rejoints par le SUV compact B10 en 2025. Des voitures 100 % électriques avec des pièces intéressantes, qui pourraient donner un coup de pouce non négligeable à la croissance de la part de l'électrique au sein du groupe.