Subaru, Mazda et Toyota ont tenu une conférence commune au Japon en mai dernier pour exprimer leur engagement à long terme envers les moteurs à combustion. Quelques jours plus tard, Subaru a publié les spécifications préliminaires du groupe motopropulseur boxer électrifié. Aujourd'hui, des détails supplémentaires ont été publiés avant le mois de décembre, date à laquelle la Crosstrek sera le premier modèle à utiliser le système hybride de nouvelle génération.

Un moteur atmosphérique de 2,5 litres à cylindres opposés horizontalement, développé spécifiquement pour les applications électrifiées, est au cœur du nouveau système hybride. Il développe 158 chevaux à 5 600 tr/min et 209 Nm de couple entre 4 000 et 4 400 tr/min. Il tire le jus nécessaire d'un réservoir d'essence plus grand après avoir déplacé l'unité de contrôle de la puissance dessous le plancher de chargement jusqu'au dessus du moteur à combustion.

Avec plus d'espace à l'arrière, le réservoir de carburant plus grand peut maintenant contenir 63 litres. Grâce à l'augmentation promise de 20 % de l'efficacité par rapport à la configuration hybride actuelle, la Crosstrek dispose de la plus grande autonomie de croisière de toutes les Subaru de l'histoire. Elle peut parcourir plus de 1000 km avec un seul plein, ce qui est typiquement du domaine du diesel. Le constructeur japonais précise toutefois qu'il s'agit d'une valeur théorique basée sur le cycle WTLC, trop généreux.

Le moteur à essence fonctionne avec deux moteurs électriques montés à l'avant, l'un entraînant les roues et l'autre servant de générateur. Le moteur de traction développe 118 ch et 199 lb-pi. Subaru ne précise pas la puissance combinée, mais indique que le moteur de traction peut servir de source d'énergie principale « dans un large éventail de situations ».

La Crosstrek utilise un système série-parallèle, c'est-à-dire qu'elle peut utiliser soit le moteur à essence, soit le moteur électrique. La « conduite EV étendue » est également promise, mais avec une petite batterie de 1,1 kWh, vous n'irez pas très loin jusqu'à ce que le moteur à combustion prenne le relais. Placée sous le plancher de chargement, la batterie lithium-ion est également une nouveauté. Elle est censée être légère, durable et dotée de cellules à plus haute densité.

Nouveau système hybride de Subaru

Le crossover est équipé d'un système de traction intégrale symétrique qui couple mécaniquement les roues avant et arrière par l'intermédiaire de l'arbre de transmission. Par ailleurs, le Crosstrek est équipé d'une puissante prise de 1 500 watts dans l'espace de chargement, qui permet de brancher des appareils électroménagers ou du matériel de camping alimenté par l'électricité que vous pourriez utiliser en pleine nature.

Lorsque la nouvelle configuration e-boxer a été annoncée il y a quelques mois, le directeur de la technologie, Tetsuo Fujinuki, a admis qu'un moteur boxer n'était pas la solution idéale en termes d'efficacité, mais Subaru ne peut pas ignorer son héritage :

« Si l'on recherche uniquement l'efficacité, les moteurs opposés horizontalement ne sont pas nécessairement la meilleure option. Mais que serait Subaru sans eux ? Quand on y pense, nous sommes la seule marque de masse à fabriquer des moteurs opposés horizontalement aujourd'hui. »

La Crosstrek hybride JDM sera commercialisée en décembre 2024, avec un lancement mondial prévu pour l'année prochaine.