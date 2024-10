Une édition spéciale à tirage limité du Kona électrique a vu le jour au Japon, semblant sortir de nulle part. Hyundai l'a baptisé "Mauna Loa", en référence au plus grand volcan actif du monde. Peint en vert mirage, le petit crossover a été transformé en pseudo-offroader avec des pneus tout-terrain Toyo Open Country.

La grosse gomme mesure 205/65 R16 et est associée à des jantes noir mat fournies par Weds. Pour de meilleures performances tout-terrain, Hyundai installe des jantes plus petites que celles du modèle normal, qui sont de 17 pouces et chaussées de pneus 215/60 R17. Nous ne sommes pas tout à fait sûrs que c'était l'intention, mais les nouvelles jantes semblent imiter les jantes Bedlock utilisées par les véritables véhicules tout-terrain.

Les pare-chocs et les jupes latérales font ressembler la Mauna Loa à un modèle de base des années 1990. Alors que ces voitures avaient des pare-chocs non peints pour maintenir un prix bas, ceux du Kona sont recouverts d'une peinture résistante aux rayures. Cela devrait rendre les panneaux de carrosserie plus résistants lorsque vous sortirez des sentiers battus au volant de votre Kona électrique. Hyundai parle d'une "finition inégale unique" avec un aspect texturé et une "brillance discrète".

Les améliorations extérieures sont complétées par des garde-boue sur les quatre roues, des joints d'étanchéité noirs, des écussons foncés et des barres de toit de série pour plus de praticité. À l'intérieur, Hyundai installe des tapis de sol faciles à nettoyer et un tapis de chargement en caoutchouc. Tout comme la carrosserie, l'intérieur est également à dominante verte, mais avec des touches de jaune néon pour un effet de contraste.

Bien que le Kona Mauna Loa s'adresse aux amateurs de plein air, Hyundai a tenu à recouvrir les sièges d'une sellerie en cuir. Nous pensons qu'il aurait été plus judicieux d'opter pour du tissu, plus facile à nettoyer et plus durable dans le temps. Par ailleurs, les clients peuvent obtenir quelques accessoires supplémentaires, notamment une chaise pliante et des poches de rangement qui peuvent être fixées à l'arrière des sièges avant. Deux coffres de taille différente sont également disponibles.

Hyundai ne fabrique que 30 unités du Kona Mauna Loa et demande 4,95 millions de yens. Au taux de change actuel, cela revient à environ 30 080 euros. Il dispose d'une plus grande batterie de 64,8 kWh avec suffisamment de jus pour parcourir 541 kilomètres.